Graban a un oso despistado y a la carrera en Asturias

Un oso que parece recién independizado, de unos dos años, ha sorprendido a los vecinos de los pueblos situados en el valle del río Bárcena (Tineo), donde es la primera vez que tienen constancia de la presencia del plantígrado, que sí está presente en zonas próximas a mayor altitud. En los últimos días, los lugareños intuían que tenían un nuevo vecino y la grabación del “osín” corriendo por la pista de acceso al pueblo de El Prado, confirmó las sospechas.

“Está buscando su propio territorio y aquí hay una zona de monte arbolado donde no entra nadie, tiene castaño, arándanos y zarzas, seguramente se asiente allí”, expone el apicultor Tino Gómez, vecino de Riocastiello, uno de los pueblos del valle situado enfrente del bosque que creen que se convertirá en el nuevo hogar del oso.

Gómez explica que desde hace años saben de la presencia de dos grandes ejemplares en la zona alta del río Navelgas y otro par en la cuenca alta del río Bárcena, donde hay numerosos colmenares, pero no hay presencia humana habitual. De hecho, apunta a que apicultores de la zona alta del Navelgas llevan esperando por el pago de daños en sus colmenas desde 2019.

“Yo pensaba que el oso me iba a llegar al cortín que tengo situado en Ceceda (un pueblo de montaña), sin embargo, me llegó antes al que tengo al lado de Riocastiello”, analiza Tino Gómez, que por ahora no ha registrado ningún daño en sus abejas y que para el miércoles ya tiene previsto realizar el cierre de perimetral de sus dos asentamientos de colmenas. “Lo voy a cerrar a conciencia, me he gastado 300 euros por cortín, sin contar el trabajo que me va a llevar, pero no quiero problemas con el oso ni perder colmenas, que al menos frente al oso son defendibles, no como contra la avispa velutina”, explica.

Lo que más le preocupa es que la presencia del animal por las cercanías de los pueblos pueda suponer un peligro para las personas mayores que pasean por los alrededores, ya que puede darse un encontronazo con fatales consecuencias. Por ahora, quienes lo han visto más de cerca aseguran que está muy asustado y ante la presencia humana huye rápidamente, pero creen que ha llegado al valle para asentarse, por lo que incluso ya bromean con buscarle un nombre.