El Cabildo de Tenerife exige que se lleve a cabo una auditoría del todo el sistema eléctrico de la Isla para depurar responsabilidades tras el cero energético que ha afectado a toda la población tinerfeña. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, aseguró que es "una vergüenza" que haya habido otro apagón general y desde los operadores siempre se de la misma explicación a este tipo de sucesos. "La luz no se regala a nadie y por lo tanto tenemos derecho a que se les garantice el suministro a los ciudadanos", concluyó. Por lo que sostuvo que se debe cambiar de criterio y no ver estos sucesos como un problema puntual, sino de forma conjunta en toda la Isla para determinar por qué ocurre, ya que señaló que es evidente que "no es cierto lo que nos han contado".

Un fallo en un generador de la subestación de Granadilla ha ocasionado el apagón general que ha dejado sin luz a toda la Isla. Tenerife vive este miércoles 15 de julio un nuevo cero energético menos de un año después de que un suceso de similares características dejara sin luz a toda la Isla en septiembre del año pasado. Una situación que las administraciones regional e insular achacan a la falta de inversión en las infraestructuras de la red y a que en el pasado no se tomaron las decisiones necesarias para armar las infraestructuras para que el sistema funcione correctamente.

Martín señaló que ante este nuevo cero energético se pone en evidencia que "una sanción de 30 millones no es suficiente", haciendo referencia a la multa que el Gobierno de Canarias ha propuesto para los operadores eléctricos por el último apagón que sufrió la Isla. Por eso, anunció que el Cabildo de Tenerife exigirá que se acometa una auditoría del sistema eléctrico de la Isla, primero para reclamar responsabilidades, ya que indicó que en apenas once años se han producido cinco apagones generales. "Es necesario hacer un diagnóstico actualizado de en qué momento estamos, cuáles son las previsiones energéticas de futuro y poder adaptarnos a esa situación, para no ir corriendo detrás de las operadores, que nos cuenten lo que ha pasado y quedarnos con su versión", valoró. De esta manera, se conocerá qué inversiones son las necesarias y se podrá exigir que se lleven a cabo.

Martín insistió en que en el pasado en la Isla "no se tomaron decisiones y ahora estamos afrontando las consecuencias", y alegó que dos de los cuatro puntos de generación que en estos momentos están funcionando, Arona y Guía de Isora, iban a ser provisionales y llevan ya más de 15 años trabajando.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en Tenerife ha existido "una falta de decisión sobre su futuro energético" y aunque manifestó que en esta ocasión a diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2019, la velocidad de reposición del suministro ha sido mayor, esta situación "no nos compensa" y por lo tanto, "habrá que tomar una determinación", porque "no queremos acostumbrarnos a que esto suceda ni verlo como algo habitual".

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, indicó que el problema que ha ocasionado el cero energético este jueves y el que se produjo el pasado mes de septiembre ha sido diferente. Mientras que el fallo de este jueves se centra en uno de los generadores, hace diez meses se paralizaron todos los grupos de generación, algo que ha hecho que en esta ocasión el suministro se haya podido recuperar con mayor rapidez.

Además, anunció que su Consejería ya ha abierto el expediente administrativo que estudiará las responsabilidades que se deriven de este nuevo apagón general, un análisis que podrá determinar después las posibles sanciones, como ya ocurrió con el cero energético sufrido el pasado mes de septiembre, cuando se propuso una sanción de 30 millones para los operadores, que Valbuena indicó es "la mayor que ha propuesto nunca un gobierno".