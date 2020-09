La autoridad judicial cree que es la propia familia política del taxista desaparecido en Teror a principios de esta año la que "se autoincrimina" como presunta responsable de su hipotético homicidio, ante la "plaga de contradicciones" en la que incurren, advierte, al ofrecer "sus diferentes versiones” de lo sucedido el día de los hechos, en la última jornada en la que el conductor fue visto con vida.

El juez de guardia en Arucas (Las Palmas) acordó en la madrugada de hoy, sábado, imputar formalmente por presunto homicidio a la R.M.Y.O., esposa del desaparecido J.D.N.; a E.J.Y.O., cuñado del taxista; a K.R.S.N., hijo de la primera con otro varón, y a E.N.O.O., suegra de la supuesta víctima, tras tomarle declaración durante varias horas entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Los tres primeros habían sido detenidos por la guardia civil el pasado miércoles, y la última fue citada a declarar ayer, sin acto de detención.

Si bien los cuatro acusados negaron cualquier vinculación con la desaparición de J.D.N., el juez entiende en el auto que acuerda su imputación y puesta en libertad provisional que existen “indicios racionales" de la comisión de un delito de homicidio por parte de todos ellos y expone que, si bien podría acordarse si ingreso en prisión provisional, no hay vestigios suficientes para acordar tal medida, “pese a que las declaraciones se hallan plagadas de contradicciones” y que “son ellos mismos quienes se autoincriminan con sus diferentes versiones del día de los hechos”.

La autoridad judicial valora que los investigados “tienen arraigo suficiente” en Teror como para no acordar su restricción cautelar de libertad, medida que, subraya, “tampoco resulta imprescindible para garantizar (…) que no realicen actos tendentes a la destrucción de las pruebas del delito (el cadáver de J.D.N.)”, que no ha sido hallado.

Ante estos argumentos y el hecho de que el Ministerio Fiscal, única parte acusadora, no consideró procedente solicitar la prisión provisional, el juez acordó decretar la libertad provisional de los cuatro investigados como presuntos autores de un delito de homicidio, con la única obligación de comparecer ante el juzgado que conozca de la causa –el de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arucas- todos los lunes de cada mes.

Las diligencias previas continúan tramitándose bajo secreto de sumario