La periodista Rosy Jorge ha fallecido este sábado, 19 de diciembre. Fue cara visible de Televisión Española (TVE) en Canarias, gracias a la que se convirtió en un rostro popular y querido en los hogares isleños. Su vinculación a TVE se produjo en 1966, dos años después de que comenzasen las emisiones en Canarias.

Sus restos serán velados en el Tanatorio de San Miguel para, posteriormente, celebrar su entierro en el cementerio de San Lázaro este domingo, 20 de diciembre, a las 10.30 horas.

En TVE, Rosy Jorge hizo casi de todo: "Presenté informativos, magacines, galas en directo y con público, doblajes de documentales... Yo dirigía y realizaba los guiones del programa De Tertulia, que fue del que más orgullosa me sentí y, en cambio, me habría gustado hacer un programa cultural, afirmó en una entrevista concedida a LAPROVINCIA en 2009.

Según aseguró en dicha información, le imponía mucho salir en pantalla: "La primera vez que me indicaron que estaba en el aire me dije: 'trágame tierra', pero me gustaba el reto".

Cuando comenzó a trabajar, recibió clases de dicción: "Tenía que hablar castellano puro, pero según dejaba el micrófono hablaba con mi acento canario. Además, tenía que ir todos los días a la peluquería, porque se consideraba una falta de respeto salir a presentar de cualquier manera. Tampoco podíamos gesticular mucho con las manos, e igualmente nos prohibían usar gafas y llevar escote. Debíamos tener presencia, dominio de una misma y voz".

En sus inicios profesionales, Rosy tuvo claros referentes: "A Pascual Calabuig no lo olvidaré en la vida; era un todoterreno, que no sólo hacía deportes. Carlos Pablos era otra figura; Luis Zárate, Chanuco Piñeiro..."

En cuanto a los directores con los que trabajó, resaltó a "Eduardo Arias Salgado, un caballero y una persona muy ecuánime".

La periodista manifestó que siempre llevó bien su popularidad: "Nunca me creí más especial de lo que era en realidad. El público ha sido muy cariñoso y he sentido mucho su afecto. Incluso hoy día voy a pagar un taxi y el conductor se niega, porque me dice que ha crecido conmigo. Eso llega al alma. Cuando me casé por vez primera me llegaron regalos procedentes de Madeira, Azores... de gente que no conocía".

Pero no todo en su vida ha sido de color de rosa. En 1993 realizó una emotiva entrevista a su primer esposo, José Luis López, tras ser transplantado de corazón en Córdoba: "Quise reivindicar las necesidades que pasábamos los canarios en Andalucía y pedí una Unidad de Transplante en las islas. Mi marido tuvo un rechazo y falleció año y medio después de ser operado".

Asimismo, indicó que su militancia en Alianza Popular (actual Partido Popular) le pasó factura en TVE: "Sólo por el hecho de no ser socialista estuve 12 años haciendo pasillos , sin salir en pantalla. Fue muy fuerte y debido a ello sufrí una depresión".

Cuando hoy oye hablar de telebasura "me da pena, porque en mi primera época profesional los espectadores se formaban viendo la televisión". Afirma que "las series españolas que ponen no me gustan nada, porque las considero vulgares con respecto a las de otras nacionalidades". Por todo ello, reconoce que ve muy poco la televisión.