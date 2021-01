Un menor detenido por lanzar piedras a policías en un aparthotel de Puerto Rico

El apartahotel Tamanco de Puerto Rico vivió la noche del pasado lunes una alteración del orden por parte de menores migrantes llegados en pateras, alojados en este complejo, que lanzaron piedras, azulejos arrancados de los pasamanos, hamacas y sombrillas contra la Policía Local de Mogán y la Guardia Civil. Los agentes detuvieron al presunto cabecilla de la revuelta, un joven que asegura tener 17 años pero que las fuerzas de seguridad que actuaron dudan de su minoría de edad. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer que estos incidentes se producen prácticamente a diario y que ponen en riesgo la integridad de los funcionarios que intervienen, por lo que solicitó la presencia del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Los Rodeos para actuar en estos casos.

Los incidentes se iniciaron sobre las 21.40 horas con una primera intervención por parte de dos patrullas de la Policía Local y una de la Guardia Civil del cuartel Puerto Rico, que fueron alertados de que los menores estaban destrozando el mobiliario del complejo. Cuando se personaron, fueron recibidos por estos con el lanzamiento de objetos. Aun así, decidieron abandonar el lugar para que se tranquilizara la situación.

En cambio, poco después de las once y media volvieron a recibir un aviso por parte de los empleados del complejo. La situación había empeorado, por lo que solicitaron el apoyo de una unidad procedente del puesto principal de Vecindario. La situación se repitió. Desde las plantas caían objetos y los menores organizaron trincheras con mesas y sillas en las habitaciones para evitar la entrada de los cuerpos de seguridad. Los policías y guardias civiles llegaron hasta la quinta planta para proceder a la detención de un varón, identificado con las iniciales A. L. H., de nacionalidad marroquí y que asegura tener 17 años, por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia grave, además de atentado contra los agentes de seguridad. Este ingresó ayer en el centro de menores de La Montañeta, según indicaron las fuentes consultadas.

El secretario de AUGC en Canaria, Juan Couce, solicitó la presencia de los miembros del GRS para actuar en casos como el ocurrido antes de ayer, que, aseguró, se repiten casi todas las noches. “Tenemos un problema, porque en la zona sur de Gran Canaria faltan 50 efectivos y como no nos manden apoyos el problema va a ser aún mayor, porque esto ha pasado de ser esporádico a ser continuo”, apuntó Couce, quien agregó que los agentes “temen por su integridad física cada vez que tienen que ir a un incidente en estos hoteles”.

No obstante, ya el pasado 30 de diciembre tres guardias civiles resultaron heridos en un altercado similar al ocurrido el pasado lunes en un complejo de Puerto Rico. En aquella ocasión, los funcionarios del cuerpo de seguridad intentaban reducir a dos menores de edad que destrozaban el mobiliario y amenazaban al resto de personas acogidas. Uno de ellos rompió la luna delantera de un coche patrulla del Instituto Armado de un cabezazo, además de generar otros daños en el interior del automóvil. Los agentes continúan de baja por las lesiones.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Mogán. Mencey Navarro, crítico la política del Gobierno de España que, afirmó, incumple de manera reiterada su palabra de trasladar a los migrantes a otros alojamientos. “Teníamos el compromiso que todos los migrantes serían reubicados antes del 31 de diciembre y siempre han estado incumpliendo los plazos”, indicó Navarro, quién añadió que hasta ayer de los once complejos que han acogido a extranjeros llegados en pateras, diez de ellos aún siguen albergándolos. “Algo provisional no puede ser definitivo”, apostilló. “Si el estado español”, continuó, “tiene la capacidad de montar un hospital en Ifema en 48 horas, ¿cómo es posible que no puedan levantar un campamento en estos meses?”.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunció ayer que los dos migrantes que fueron detenidos el 30 de diciembre por un altercado en Puerto Rico, donde tres agentes resultaron heridos, están en busca y captura después de que un juez los dejara en libertad. A la izquierda, dos cuchillos que AEGC compartió junto a una nota de prensa donde informó de lo ocurrido. Arriba, restos de una sombrilla y una hamaca lanzadas contra los policías que actuaron el lunes en el hotel. |