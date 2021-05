En la cuenta oficial de InfoCiudad- Armilla, se ha notificado la detección de un “abuelo” sexagenario sospechoso de haber atracado al menos siete tiendas en la localidad utilizando una pistola simulada. El anciano delincuente fue pillado por la Policía Local de la ciudad con las manos en la masa en uno de los atracos. El mismo se entregó sin oponer resistencia a las autoridades. El caso ha desconcertado a los agentes.

La policía local que ha procedido a su detención se han sorprendido de la actitud de este sexagenario al atracar tiendas con una pistola simulada. Los agentes de las fuerzas de seguridad, que ven de todo durante su servicio, se han sentido desconcertados. Esto es debido a que no es habitual que una persona mayor, de aspecto inofensivo ande “dando palos por ahí con una pistola simulada”.

La noticia fue notificada ayer mismo a medio día. Todavía se están investigando los hechos. Quien dio el aviso fue un vecino que reconoció la figura del asaltante. Más allá de amenazar con el arma falsa, el hombre no agredió a nadie, ni tampoco montó bronca alguna. Actualmente se encuentra a disposición judicial de la Guardia Civil.