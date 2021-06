La Policía Local de Santa Brígida busca a un hombre que provocó un conato de incendio en la zona de Hoya Bravo, en el citado municipio grancanario este martes, 8 de junio.

Afortunadamente no ocasionó grandes daños gracias a la intervención de los agentes de la Policía Local de Santa Brígida y bomberos del Consorcio de Gran Canaria, del parque de San Mateo, que apagaron con éxito las llamas, que no se llegó a propagar.

"Si lo ha visto en la zona o sospecha quién ha podido ser, póngase en contacto con la Policía Local de Santa Brígida o cualquier otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad", anuncian las autoridades que solicitan colaboración ciudadana para localizar al incendiario.

Gran Canaria, en alerta por incendios forestales

La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha declarado la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y prealerta por la misma causa en el resto del Archipiélago. Además, debido a las altas temperaturas hay riesgo de incendios forestales.

En Gran Canaria, las temperaturas máximas generalizadas pueden alcanzar los 35 a 37 ºC durante las horas centrales del día, entre las 11 y las 19 horas.

Además, se espera que las mínimas nocturnas estén por encima de los 20 ºC en amplias zonas de la isla.

El calor será especialmente notable en las cumbres y zonas del interior y medianías orientadas al sur, aunque también se harán notar en zonas de interior y medianías norte y noroeste (Valle de Agaete, Teror, Valleseco).

Respecto a la prealerta las temperaturas máximas generalizadas pueden alcanzar los 34 a 36 ºC.

En Lanzarote, el calor se notará en zonas de interior de los municipios de Yaiza, Tinajo, Tías, San Bartolomé, Teguise y Arrecife y en Fuerteventura principalmente zonas de interior de Pájara, Tuineje y Antigua con máximas de hasta 36 ºC.

En Tenerife, el calor afectará a las zonas de medianías norte así como zonas de interior y medianías orientadas al sur y en La Palma a El Paso, zona de medianías e interior de Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe.

Las zonas que El Hierro se verán afectadas son principalmente en zonas de medianías del municipio de El Pinar, zonas de interior y medianías de Valverde y zonas de medianías de La Frontera.

Tanto la alerta como la prealerta se inicia a las 9:00 horas de este miércoles, 89 de junio.

PREDICCIÓN POR ISLAS PARA ESTE MIÉRCOLES:

LANZAROTE

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en altura. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas en ascenso moderado. Se alcanzarán los 34º C en zonas del interior y sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, en especial en zonas del interior y vertiente sur por la tarde cuando no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 21 34

FUERTEVENTURA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, pudiendo llegar a ser notable el de las máximas en la vertiente oeste. Se alcanzarán los 34º C en zonas del interior y sur. Viento del nordeste con intervalos de fuerte, en especial en la vertiente oeste y al sur de Jandía, donde no se descarta alguna racha puntualmente muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Puerto del Rosario 22 30

GRAN CANARIA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Además, en el litoral norte se esperan intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas. Presencia de calima en altura, que afectará principalmente a cumbres. Temperaturas en ascenso, pudiendo ser notable el de las máximas en zonas de costa, y el de las mínimas en zonas de interior. Se superarán los 34º C en vertientes del sur, oeste y sudeste, y de forma más localizada en medianías del norte. En zonas de interior se podrán alcanzar los 37º C de máxima y las mínimas no bajarán de los 26-27º C. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en cumbres y vertientes noroeste y sudeste, y a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 28

TENERIFE

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Además, en el litoral norte de Anaga se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descartan precipitaciones ocasionales, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día en zonas altas donde son más probables. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ascenso generalizado, que será más significativo en vertientes sur y este. Se alcanzarán los 34º C en medianías del sur, oeste y este, y de forma más puntual en medianías del Área Metropolitana y de la vertiente norte. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 32

LA GOMERA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral norte se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán alcanzar los 34º C en zonas de interior y de las vertientes oeste y sur. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en cumbres y vertientes este y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos este y noroeste. Predominio de las brisas en las costas norte y sur. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): San Sebastián de La Gomera 22 31

LA PALMA

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral nordeste se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, más probables en zonas altas. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo el de las mínimas. Se podrán alcanzar los 34º C en la vertiente oeste. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en la zona de El Paso y vertientes sudeste y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos sudeste y noroeste. Predominio de las brisas en las costas nordeste y oeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Santa Cruz de La Palma 22 30

EL HIERRO

Cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral nordeste se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la primera mitad del día. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán alcanzar los 34º C en zonas de interior y medianías del oeste y sur. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y oeste. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Valverde 20 28

