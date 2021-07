Dos personas cortan el cuello a un joven en el Parque Romano de la capital grancanaria

El chico dijo que no tenía nada para darles y entonces fue agredido a cuchillo. Los asaltantes le hicieron varios cortes en la parte anterior y trasera del cuello. Según un testigo, "fue impactante, tenía el cuello totalmente seccionado, aunque no con profundidad. Se le veía la traquea y la aorta. Por pocos milímetros no falleció".

Sin embargo, cuando la víctima fue auxiliada y conducida de urgencia por una ambulancia del 112 al Hospital Doctor Negrín se concluyó que las heridas revestían carácter leve.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la búsqueda de los asaltantes.