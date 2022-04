Una menor de 16 años vive atemorizada desde hace meses por un acosador sexual que le ofrecía dinero por su virginidad. Pese a la detención del presunto pederasta y acordar el juzgado medidas cautelares, la madre de la víctima explica que su hija siente que la orden de protección es respecto de una sombra, al no saber realmente cómo es físicamente su acosador virtual y no haberle visto nunca el rostro. "Necesitamos que la Policía o el juzgado nos muestre su foto, podría estar a la vuelta de la esquina siguiendo a mi hija y ella no darse cuenta", argumenta la madre.

El presunto pederasta, S. L. M., de 42 años y vecino de la Pobla de Vallbona, fue arrestado por la Policía Nacional el pasado 13 de enero acusado de un delito de corrupción de menores por acosar sexualmente a esta menor de 16 años y ofrecerle hasta 5.000 euros por perder la virginidad con él. "Yo ayudo a las chicas como tú a perder la virginidad disfrutando y sin dolor", le decía a la menor para tratar de convencerla. Previamente, este ciberacosador logró que la adolescente le enviara una foto de su torso desnudo y con dicha imagen estuvo coaccionándola para que le enviara más material pornográfico. Para asegurarse que la menor ya había cumplido los 16 años, edad a partir de la cual ya podría dar su consentimiento sexual en caso de mantener relaciones, el acosador le pidió que le mandara una foto de su Documento Nacional de Identidad. Una vez se había asegurado que tenía 16 años le empezó a ofrecer dinero para, según él, "ayudarla a perder la virginidad sin dolor". Inicialmente le llegó a ofrecer hasta 5.000 euros tras mentirle diciendo que era director de una sucursal bancaria de Manises. No obstante, con distintas excusas fue bajando su oferta hasta los 50 euros para que se comprara un bolso. "No puedo extraviar más sin que se note", le decía a la adolescente. Después de que la menor no aceptara su proposición este comenzó a acosarla de forma más constante mediante correos. "En el fondo sigues teniendo interés en perder la virginidad y sentir los que es el sexo y disfrutar de orgasmos pero te mola hacerte la chula", "pues así vas a follar poco cariñet", "te animas o qué", "si te animas te puedo hacer gozar muchísimo". Finalmente la madre de la menor encontró los correos en el teléfono de su hija y denunció los hechos en una comisaría de València. Tras varias averiguaciones y tratar de concertar un encuentro con el acosador sexual haciéndose pasar por la menor –treta en la que no cayó el sospechoso–, los agentes procedieron a su detención. El Juzgado de Instrucción 21 de València acordó una medida que le prohibe comunicarse con su víctima por cualquier medio. El presunto ciberacosador le insistía a la menor con correos para que aceptara su proposición diciéndole incluso que ya había hecho lo mismo con otras chicas.