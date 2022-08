Las Fuerzas de Seguridad del Estado investigan si el joven de 21 años rescatado el pasado fin de semana en una patera avistada a la deriva a 26 millas del Cabo de la Nao, en Xàbia, era el patrón de la embarcación en la que viajaban las ocho personas que han aparecido muertas desde el pasado domingo en aguas de Pilar de la Horadada (Alicante), Torrevieja y La Manga del Mar Menor. El octavo cadáver, de un varón en estado de descomposición, ha sido rescatado este martes por la Guardia Civil tras ser avistado por unos turistas a una milla de la pedanía de Torre de la Horadada, en el Pilar. Entre cinco y siete personas más también desaparecieron en el naufragio y aún no han aparecido.

El rescatado fue evacuado por Salvamento Marítimo al aeropuerto valenciano de Manises y manifestó que iban entre 14 y 16 personas a bordo. Aunque aseguró ser de Marruecos, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, encargada del expediente abierto por Extranjería, creen que no ha dicho toda la verdad y que procede de Argelia, como las víctimas del naufragio. Por ello, al ser el único superviviente será difícil probar si era o no el patrón, a no ser que sea identificado como tal en el país de origen por allegados a las víctimas.

De hecho, familias de Argelia han contactado ya con la Guardia Civil tras el rescate de ocho cadáveres para interesarse por sus allegados, los cuales salieron de la costa argelina el pasado 21 de agosto rumbo a la península.

Los cuerpos rescatados del mar por el Instituto Armado estaban en estado de descomposición y por tanto será necesario realizar pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas del naufragio de la patera.

Tras la aparición de cinco cadáveres en Pilar de la Horadada y Torrevieja y otros tres en La Manga del Mar Menor, no han sido localizados más cuerpos.

No obstante, se teme que puede haber más cadáveres flotando a la deriva porque el único superviviente, rescatado por Salvamento Marítimo, declaró que en la patera viajaban entre 14 y 16 personas cuando naufragaron por un golpe de mar en la travesía, por lo que faltarían más personas por localizar.

Por ello, la Guardia Civil ha rastreado este martes el litoral de Torrevieja y Pilar de la Horadada en busca de más cuerpos del resto de víctimas del naufragio de la patera.

La patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la lancha del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) están peinando el litoral del sur de la provincia, pero hasta esta tarde, además del descubierto frente a la Torre de la Horadada, no se había localizado ningún cuerpo más.

No estaba embarazada

De los cuatro cuerpos encontrados en Torrevieja y Pilar de la Horadada, uno corresponde a un menor de unos 10 años, otro a un varón y los otros dos a mujeres. Ninguna de ellas estaba embarazada, como pensó inicialmente la Guardia Civil al examinar los cuerpos rescatados del agua.

Asimismo, una de ellas presumiblemente debe ser la madre de uno o de los dos menores cuyos cuerpos han sido rescatados desde el pasado fin de semana.

Las víctimas debían llevar muertas en el mar aproximadamente una semana. El naufragio debió ocurrir en alta mar pero las corrientes fueron acercando los cuerpos hasta el litoral de Alicante y la Región de Murcia, donde empezaron a ser avistados los cadáveres el pasado domingo.

Menos pateras este verano en Alicante

La llegada de pateras se ha reducido sensiblemente este verano en el litoral alicantino, mientras que ha aumentado la ruta a Baleares desde Argelia. El número de intervenciones por pateras que tiene registrado Cruz Roja es de catorce con 170 personas atendidas hasta el pasado 8 de agosto en Alicante.

Por contra, el año anterior concluyó con 66 pateras y 829 personas atendidas por Cruz Roja. En 2020 Cruz Roja intervino para asistir a 905 personas de 79 personas, mientras que en 2019 fueron 52 pateras y 596 migrantes auxiliados.