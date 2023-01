La torre Grenfell en el barrio londinense de North Kensington será recordada por el indencio que causó la muerte de 72 personas en 14 de junio de 2017. La gestión del edificio ha sido consideradan negligente ya que las viviendas, que eran protección social, no contaban con alertas sobre el peligro de incendios. Los expertos cuestionaron desde el principio el revestimiento del edificio, colocado en 2015 y que contenía polietileno, un material muy inflamable.

Las familias continúan pendientes de la investigación de cómo se produjo el incendio. Después de cinco años, el grupo de investigación, dirigido por el juez Sir Martin Moore-Bick, elaborará un informe basado en las conclusiones que obtengan.

Entre las familias que se encuentran destrozadas por la tragedia está la madre de Gloria Trevisan, una chica italiana de 26 años que murió en el incendio junto a su novio, Marco Gottardi, de 27 años.

Ambas mantieron una llamada telefónica poco antes de que la joven muriera. La madre ha explicado que la joven la llamó mientras se encontraba atrapada por las llamas y le dijo que iba a tirarse por la ventana: "De aquí no podemos salir, estamos bloqueados. Me duele mucho el no poder abrazaros nunca más. Tenía toda la vida por delante. No es justo. No quiero morir. Yo quería ayudaros. Os doy las gracias por lo que habéis hecho por mí. mamá, me doy cuenta que estoy muriendo. Iré al cielo. Os ayudaré desde allí".

Según informa el medio 'Clarín', la joven se despidió de su madre y le dijo: "Me duele por ustedes mamá pero voy a cortar. No quiero que escuches mis gritos cuando esté muriendo". La mujer ha asegurado que la joven le dijo que sólo quería desmayarse y no sentir más nada. Me rogó que estuviéramos fuertes después del final, ha señalado. Emanuela tuvo que testificar antes las autoridades de Londres que investigaron la tragedia.