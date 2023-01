Aunque la Fiscalía pedía penas que sumaban diecinueve años y ocho meses para la mujer que intentó matar a cuchilladas a otras dos en la cola de Cáritas de Cartagena, el asunto se resolvió con una conformidad y no hubo juicio como tal.

Los hechos se produjeron en la calle Carlos V de la ciudad portuaria en junio de 2021, cuando la procesada, una mujer española de 63 años de edad, María Rosa L.J., se acercó a sus víctimas en la calle: las insultó y les dijo que ellas quitaban el trabajo a los españoles, ya que eran extranjeras: ambas proceden de Ecuador.

Poco después de haber pinchado a una de ellas con un abanico, la señora regresó al lugar, en esta ocasión cuchillo de cocina en mano, y fue cuando apuñaló por la espalda a una de sus víctimas. Afortunadamente, no la mató: le causó heridas que tardaron en curar 250 días.

Cuando la otra mujer salió tras la agresora, esta intentó también apuñalarla, aunque no lo logró al defenderse aquella con el carrito que llevaba. No obstante, esta víctima, por lo vivido, estuvo diez días con ansiedad.

El cuchillo fue recuperado por la Policía debajo de un coche.

Cinco minutos de vista

Este martes, en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, la acusada admitía los hechos, con lo que veía reducida la pena en más de 10 años respecto a lo que primero pedía la fiscal para ella. La pena pactada se le queda en nueve años y medio de cárcel. Durante cinco años no podrá acercarse a sus víctimas, quienes, al no haber juicio como tal, no tuvieron que comparecer en la sala ni testificar.

La comparecencia en la sala duraba apenas cinco minutos. María Rosa L.J., custodiada por agentes de la Policía Nacional, regresó al penal, donde se encuentra desde que fue detenida por los hechos que ahora ha reconocido.

Además de la pena de prisión, la condenada indemnizará con 31.178 euro a la principal afectada, la víctima a la que apuñaló, y con 430 a la otra mujer.