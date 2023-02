"Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado (…) Soy una persona a la que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos. Soy... de esas personas".

Se llama Pamela Cabanillas, la conocen como 'mommy Yankee', está a punto de cumplir 19 años y, desde el 13 de febrero, es una de las personas más buscadas de Perú, donde un juzgado ha ordenado su ingreso en prisión provisional por estafar, presuntamente, entre 300.000 y 500.000 euros a cientos de personas a las que habría vendido entradas falsas. No llegó a pisar la cárcel. El pasado octubre se fugó y, según ha podido saber CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica, su rastro conduce a España.

En Perú la acusan de vender entradas falsas también para conciertos de Bad Bunny y para los partidos de la Selección Peruana de fútbol en las eliminatorias del Mundial de Qatar

Nacida en Lima, en su país se le acusa de ser la líder de una organización criminal, 'La Banda del QR' o 'Los QR de la estafa', dedicada a la venta de entradas fake para conciertos de artistas internacionales que mueven masas. El evento que lo destapó todo fue el de fin de gira del reguetonero Daddy Yankee en Lima el pasado mes de octubre. Su gran golpe. Aunque, según los investigadores, Pamela ya lo había hecho antes.

Partidos de fútbol y Coldplay

Las autoridades de su país aseguran que se movía como pez en el agua en los campos de fútbol. En marzo, presuntamente, vendió entradas falsificadas para los partidos de la Selección Peruana en las eliminatorias del Mundial de Qatar. Según las pesquisas, ColdPlay, Bad Bunny y Karol G también le sirvieron para hacer caja. Aunque el concierto con el que más dinero ganó, según los investigadores, es con el del 18 de octubre de Daddy Yankee.

Un día antes, consciente de que todo iba a salir a la luz cuando miles de compradores comprobaran que no podían entrar al concierto con las entradas que ella les había vendido, huyó de su país. Ya que se sabía investigada, desde la 'clandestinidad', Pamela habló con un programa de televisión peruano, Panorama. Contó cómo y cuándo había estafado a sus víctimas. Afirmó sentirse arrepentida, pero añadió que no iba a devolver nada: "no, no, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero". Durante meses, ha publicado mensajes en sus redes sociales comentando e, incluso, "burlándose" -según denuncian sus víctimas- de las acusaciones que hay contra ella.

Desde su escondite, Pamela se defiende en redes sociales y presume de seguir libre. Hace un mes publicó una foto en una estación de trenes de Madrid y escribió: "Disfrutando de la vida"

Pamela no fue la única que puso tierra de por medio tras destaparse el supuesto fraude. Otros dos miembros de 'la banda del QR' también huyeron. Los dos volaron a Colombia, pero finalmente fueron detenidos en el aeropuerto. En cuanto a Pamela, los últimos datos que se tienen de ella han permitido ubicarla en nuestro país. Interpol la busca después de que el 9º juzgado penal de investigación de la Corte Superior de Justicia de Lima haya emitido una orden, hace unos días, de búsqueda e ingreso en prisión contra ella.

En Lefties y Primark

Llegó a España y, según ha averiguado CASO ABIERTO, a Pamela le constan cinco detenciones en Madrid entre noviembre y enero por distintos delitos: estafa, robo con violencia, hurtos y otros delitos contra el patrimonio. Para entonces, la alerta de Interpol aún no estaba activa, por lo que la Policía Nacional, que está colaborando con sus homólogos peruanos, desconocía que en realidad estaba arrestando a una fugitiva.

La primera detención de Pamela se produjo a mediados de noviembre. Entonces, la mujer entró en una tienda de ropa de Lefties, en Madrid y, al salir, los detectores antirrobo pitaron. El guarda de seguridad alertó a la policía tras comprobar que la joven llevaba en su mochila prendas por valor de 95 euros. Solo unos días después, la peruana fue arrestada en el Centro Comercial Islazul por robar en Primark, supuestamente, unos 50 euros en ropa.

Agresión con una botella

Entre sus antecedentes también consta una detención por un delito de lesiones a un hombre en Carabanchel, cerca de la estación de metro de Oporto. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Pamela agredió a un desconocido, golpeándole con una botella de cristal en la cara y provocándole cortes en el labio.

También fue arrestada por otro incidente violento en esa misma zona a mediados del mes de enero, esta vez por asaltar y robar de forma violenta a un hombre para arrebatarle un teléfono Samsung. La víctima explicó entonces a la policía que "cuatro personas de origen latino, tres hombres y una mujer", le habían tirado al suelo en la avenida Oporto y le habían quitado su teléfono. El hombre añadió que los tres ladrones habían salido huyendo, pero a ella consiguieron retenerla en el lugar del suceso hasta que llegó la policía. Se trataba de Pamela.

Estafa a un taxista

El último rastro de la mujer en nuestro país data de hace un mes. El pasado 24 de enero, la mujer fue detenida por estafar a un taxista, a cuyo coche subió "a sabiendas de que no tenía dinero para pagar la carrera". Las autoridades peruanas dieron una rueda de prensa la semana pasada para alertar de que Pamela puede estar en España.

Clonaban el código QR

Según las pesquisas, Pamela (o su entramado) compraban una o dos entradas reales. Las clonaban a través de su código QR (código de barras). Es decir, un solo ticket original se reimprimía y convertía en cientos, miles, de entradas. Luego, "las ofrecía por redes sociales". Aprovechaba canales de reventa y "aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). De esta manera justificaba el bajo precio que ofertaba".

La Fiscalía concluyó que la mujer "se reunía con sus víctimas, mostraba su documento de identidad y los llevaba hasta su presunto domicilio, ganándose su confianza. Tras realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar reclamos". No había entrada, no había dinero y Pamela ya no estaba.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima descubrió que Pamela Cabanillas "habría estafado de forma sistemática, entre marzo y octubre del 2022". Calculan que podría haber obtenido entre uno y dos millones de soles (300 o 500 mil euros) con la venta fraudulenta de entradas. Según la policía peruana, el evento que más dinero le reportó fue el de Daddy Yankee. Ese le dio su nombre de guerra: 'mommy Yankee'.

Pamela está acusada de estafa, suplantación de identidad y falsificación de documentos que, en Perú, tienen una pena privativa de la libertad máxima de 8, 4 y 5 años, respectivamente. A lo que habrá que añadir ahora los delitos que presuntamente ha cometido en España.

"Te lo dice tu mommy Yankee"

Lejos de esconderse, la supuesta estafadora ha ido publicando sus movimientos en redes sociales. El pasado 26 de enero, Pamela colgó en internet una foto en la que posaba junto a un tren de Cercanías de Madrid y añadió: "Disfrutando de la vida", acompañado de emojis de dinero, euros y un corazón.

En realidad, durante toda su fuga ha alimentado sus redes sociales con vídeos, fotos y stories. Hasta hace unos días, cuando borró casi todas sus publicaciones. Antes, publicó una carta en Instagram admitiendo parte de las acusaciones contra ella: "Acepto mi error y sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, en lo que me corresponde, pero estoy siendo amenazada por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de organización criminal, lo cual niego rotundamente".

La joven añadió: "Mi persona no estafó con dos millones de soles como se pretende atribuirme". Pamela asegura que ella solo vendió las entradas a "revendedores" que sí obtuvieron esa cantidad. Aseguró a sus seguidores que iba a entregarse a la justicia europea. No lo hizo. Poco después, subió un vídeo a TikTok en el que recomendaba ir a un concierto de un grupo de música peruano que actuaba en Milán y decía con sorna: "esta vez no serán estafados y, si aún sigo libre, ahí nos vemos. Te lo dice tu mommy Yankee".