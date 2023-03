La familia y los amigos de Esther López han vuelto a pedir justicia tras la aparición del cadáver de la joven en una cuneta de acceso a Traspinedo hace más de un año y han criticado "las mentiras" del principal investigado del caso, Óscar S., sin nombrarlo.

Lo han hecho en una nueva concentración que ha tenido lugar este domingo en la plaza mayor de este municipio vallisoletano, a la que han asistido algo más de un centenar de personas para mantener viva la memoria de su vecina de la "eterna sonrisa" y arropar a su familia.

Sara, prima de la fallecida, ha reflexionado desde un atril con una gran pancarta con la imagen de Esther López sobre las posibles justificaciones que el investigado ha podido utilizar en su defensa frente a la veintena de indicios que "le delatan como culpables a ojos de la sociedad".

"Un compinche"

"Mentiras" a ojos de la prima de Esther López, como las relacionadas con la presencia de su coche en un lavadero el día de la desaparición o que los desperfectos en su vehículo, un Volskwagen T-Roc, de los que ha llegado a decir que los produjo la Guardia Civil.

También ha hablado de un "compinche", al que ha acusado de "borrar la centralita y no pisar el acelerador" del coche, ya que la autopsia determinó la joven sufrió un atropello a velocidad media-baja, aunque la causa de la muerte fue un shock multifactorial.

"Sé que eres libre, que no inocente, y eres libre pero sin alas", ha aseverado, para acusarle de no haber mostrado arrepentimiento "porque es un cobarde y por eso no puedes dormir", para remachar que no quiere empatizar con los sentimientos del principal sospechoso porque ya es "muy tarde".

"No encuentro explicación a un acto así y ahora que el daño es irreparable, tiene que tener consecuencias para quien lo perpetró", ha afirmado Sara durante su intervención, en la que se le ha quebrado la voz en varias ocasiones, así como ha lamentado el dolor que padecen los padres y hermana de Esther.

Angustia y agonía

Por otra parte, la amiga de Esther, Sofía Herrero, ha recordado sus sentimientos el pasado 5 de febrero cuando apareció el cadáver de la joven, que confirmaron una "una muerte violenta y llevada a cabo por alguien sin sentimientos y que llevó a Esther a extremos inimaginables de angustia y agonía".

Herrero ha asegurado que aquella "demoledora noticia" le dolió especialmente porque el principal investigado "es un íntimo amigo suyo" y miembro de su peña, que forman una treintena de amigos entre los que también se encuentra la hermana de Esther, Inés, y que desde hace 14 meses "está jodida y tocada para siempre".

Un hecho que ha afectado a este grupo de amigos, pero que también ha servido para demostrar que Traspinedo es "un pueblo cercano y que no deja atrás a ninguno de los suyos que "rema unido en la misma dirección" que no es otra que conseguir que se haga justicia, aunque ésta "sea muy lenta y aún no llega".

Una investigación que se prolonga desde hace más de un año, cuando la joven fue vista por última vez en la madrugada del 13 de enero y cuyo cadáver apareció 23 días después en la cuneta de uno de los accesos al municipio vallisoletano.