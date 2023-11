José Manuel C.R., alias Trascendencia Total, el cabecilla de la secta budista Fundación Mahasandhi, detenido por, presuntamente, drogar a sus acólitos, se encuentra ingresado en el módulo 3, uno de los más conflictivos del penal de Sangonera, en prisión provisional. Según fuentes penitenciarias, llegó fiel a su promesa de no pronunciar palabra y decidido a comunicarse por señas con funcionarios y compañeros. Una determinación que le duró poco tiempo. “Unos diez minutos”, apuntan las mismas fuentes.

El lama de Murcia está tranquilo. No se le ha aplicado el protocolo de prevención de suicidios, porque así lo consideró el equipo que lo evaluó al entrar, en el que es su primer ingreso en prisión. Comparte celda y, por el momento, no ha protagonizado incidente alguno.

Al módulo llegó sin despegar los labios. ‘Trascendencia Total’ tiene voto de silencio, el cual decidió (hace ya años) que no rompería hasta que levantase en su complejo de Abanilla el Buda más grande de Europa. De hecho, entró al penal ‘armado’ con una pizarra, para comunicarse por escrito. No obstante, fuentes próximas apuntan que, entre los muros de la prisión, habría incumplido esa promesa de no abrir la boca, debido a las especiales circunstancias del lugar de donde ahora es inquilino: algunos de los reclusos más problemáticos del módulo le habrían instado a abandonar ese silencio (que, por alguna razón, a ellos les molestaba), incluso bajo amenazas.

Ahora el 'gurú del mercurio', de 50 años, pasa el tiempo con “unos quince internos” con quienes va fraguando un vínculo de compañeros y dedica parte de su día a meditar (lo hace especialmente por la mañana). Sale al patio con normalidad cuando toca y no ha dado ningún problema.

180 kilos de mercurio y cinabrio

José Manuel fue detenido el viernes, 17 de noviembre, por la Policía Nacional por elaborar supuestos elixires energizantes a partir de mercurio, fundamentalmente, para administrárselos a sus adeptos y manipular sus voluntades con fines económicos y de poder.

Además de estar acusado de delitos medioambientales y por asociación ilícita, entre otros, almacenaba en un zulo que construyó dentro del complejo, donde estaba radicado el grupo, 180 kilos de mercurio y cinabrio.

Llevaban más de un año detrás de él. Especialistas del Grupo de Sectas de la Comisaría de Información de la Policía Nacional, en Madrid, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de la Jefatura en Murcia, llevaron a cabo operación en la que solo se arrestó a Trascendencia Total.