El padre de la niña desaparecida en Cullera está denunciado por abusos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sueca tiene abierta desde el pasado 24 de enero una causa por un posible delito de sustracción de menores en relación con la desaparición de la menor Agatha Parmentier Dos Santos. Su

, ya que la sentencia recoge que la custodia debía ser compartida entre ambos progenitores.

Fuentes de toda solvencia han explicado a Levante-EMV que el padre de la menor y denunciante de su desaparición ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la madre, tanto por maltrato a la menor como por abusos sexuales, aunque ninguna de las denuncias parece haber prosperado.

Nadie localizaba a la madre

El 30 de enero, al constatar que la Policía Local no localizaba a la progenitora para entregarle la citación para declarar en sede judicial, el juzgado cursó una orden de busca y captura contra ella y ofició a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cullera para que realizara las gestiones necesarias a fin de ponerla a disposición judicial.

La desaparición de la niña fue denunciada por su padre ante la Guardia Civil el 19 de enero de este año, fecha en que su expareja debía entregarle a la menor en cumplimiento del régimen de visitas que los dos progenitores habían acordado unos días antes en un juicio, en el marco de un procedimiento civil sobre guardia y custodia, celebrado en el mismo órgano judicial, que tiene atribuidas también las competencias en materia de Familia en el partido judicial de Sueca.

Sin embargo, esa primera denuncia no recogía que la madre hubiese cometido un delito de sustracción de menores, por lo que no se interesaba su detención. Solo su localización para entregarle la citación y que acudiese al juzgado para explicar por qué no había entregado la menor a su padre.

Alerta en SOS Desaparecidos

Cuando la jueza ordenó intervenir a la Policía Judicial, el pasado viernes, es cuando saltaron las alarmas y se determinó que la madre podía haber incurrido en el delito de sustracción de menores, penado con entre dos y cuatro años de prisión.

Fue en ese momento, siguiendo el protocolo policial de desapariciones, cuando se incluyó la foto de Agatha en el centro nacional de desaparecidos, lo que provocó su inmediata difusión no solo interna (a los distintos cuerpos policiales), sino también en redes sociales y medios de comunicación.

Orden de detención europea

El cartel de SOS Desaparecidos generado por la alerta del centro nacional recuerda que la última vez en que vieron a la niña fue el jueves 18 de enero de 2024 en Cullera y que mide 1.10 y pesa alrededor de 20 kilos. Tiene el pelo largo y ondulado.

Una de las hipótesis que se manejan es que la madre se haya llevado a la pequeña a su país de origen, Francia, donde reside su familia, por lo que está previsto que el juzgado de Sueca curse una orden europea de detención (OED) contra la mujer.