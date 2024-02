El exmarido de la mujer asesinada en Alicante se persona como acusación particular

El detenido por el asesinato de su pareja en Alicante no prestará declaración ante el titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Benidorm siguiendo el consejo de su abogado, Alejandro Dapena, quien le ha aconsejado no hacerlo "por el estado de shock en el que se encuentra y por no conocer aún la totalidad de las actuaciones". El arrestado únicamente testificará a preguntas de su abogado sobre su adicción a las drogas.

A las puertas de los juzgados de Benidorm el letrado ha asegurado que su cliente "no ha digerido lo que ha pasado" y lo ha comparado como "cuando pierdes a un ser querido".

El abogado está asistiendo al presuto asesino machista a título particular, contratado por la familia, ya que según dijo, la conoce personalmente.

El exmarido de la víctima y padre de sus hijos se ha personado como acusación particular. La Generalitat ha anunciado que se personará de oficio, como en todos los casos en los que el agresor ha sido detenido. Aunque todavía no se ha producido la comparecencia judicial, este medio ha podido saber que la Fiscalía tiene previsto solicitar prisión comunicada y sin fianza para el arrestado por el asesinato de Rocío de la Palma, ocurrido el domingo en el docimilico que compartían en L´Alfàs del Pi.

La mujer murió de al menos una decena de puñadadas horas después de acudir a denunciar a su pareja tras un episodio de malos tratos que, según el entorno de la víctina, eran frecuentes.