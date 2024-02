Vecinos de una finca similar a la del incendio de Valencia: "Hay mucho riesgo, vivimos en una falla"

Misma constructora, mismo año de construcción, mismo vídeo promocional anunciando novedosos materiales, misma apariencia y hasta misma voz en off para publicitar los edificios. Las similitudes entre los dos bloques de edificios que ardieron el jueves en Campanar, en Valencia y el que se muestra, majestuoso, a la entrada de Mislata por València han hecho saltar las alarmas de unos vecinos que temen lo peor tras haber visto cómo las llamas devoraban en apenas dos horas un edificio tan similar al suyo "que da miedo". Por ello, un grupo de vecinos busca la ficha técnica en aras de comprobar si la finca en la que viven "es una falla". Ahora bien, no les está resultando nada fácil conseguirla.

"Este edificio fue construido por la misma constructora que hizo el edificio que ardió ayer (Fbex) y todo apunta a que, por fechas y por indicios, emplearon el mismo material. Estamos intentando pedir la ficha técnica y tratando de averiguar esto, pero de momento no ha habido suerte. Pero todo apunta a que se emplearon los mismos materiales porque es la misma constructora", explica uno de los residentes de Ernesto Che Guevara 24. Es más, en el vídeo promocional del edificio de Mislata se explica que, efectivamente, el recubrimiento de las fachadas es el mismo que en los edificios de Maestro Rodrigo. Misma estructura, misma edificación y mismos materiales empleados por una misma constructora.

Este edificio de Mislata, emblemático y reconocido en la zona, cuenta con 164 viviendas, en régimen de alquiler en su gran mayoría lo que está dificultando las labores de búsqueda de la ficha técnica así como posibles cambios a realizar.

Los vecinos quieren saber, exactamente, qué riesgo de incendio tiene el edificio donde residen ya que, además, desde la pandemia ya no hay conserje 24 horas, una figura que fue básica a la hora de avisar a los vecinos del incendio de Campanar. "Estamos muy intranquilos. La intervención del conserje fue muy importante para reducir los problemas que hubo en este edificio de Campanar pero aquí no hay conserje 24 horas, lo quitaron con la covid. Ahora mismo el conserje está de mañana y tarde. Por las noches y fines de semana los riesgos son mayores porque el conserje no está", explican vecinos de esta finca. Además, alertan de un problema con la alarma de incendios "que salta con mucha frecuencia porque tiene fallos".