Un joven denuncia un presunto abuso policial en Canarias. La relación entre las redes sociales y la denuncia ciudadana es cada vez más palpable. Este fenómeno es mundial, en las redes sociales como Twitter, Facebook o en este caso Tik Tok, que se han convertido en unos medios en donde la sociedad y los individuos en particular, pueden expresarse con temas que les interesan, les preocupan, les indignan o les afectan.

Esto ocurrió este fin de semana, cuando un joven canario, Magec Tejera Mesa, estaba hablando con una amiga en la zona del Cuadrilátero de San Cristóbal de La Laguna y tuvo un polémico encuentro con los agentes de la Policía Local del citado municipio tinerfeño.

"Estaba hablando con mi amiga y mi tono de voz es alto con lo cual viene el policía y me dice baja la voz gritando y de una manera muy prepotente", dice el joven que grabó un vídeo que publicó en Tik Tok.

"Y con su actitud chulesca seguía gritando", continúa. "Con todo respeto le digo, "¿Te puedes relajar por favor?, ya que yo había bajado mi tono de voz", se explica.

Al protagonista del vídeo le sorprendió la respuesta del agente: "Te doy un tortazo mi niño". "Y me agarró de la camisa y me empujó contra la pared para registrarme y me tiro el móvil al suelo por eso hay un pequeño corte, lo cojo y lo vuelvo a grabar", expuso.

Mientras tanto, la amiga de Magec le indicó al agente la manera con la que estaba hablando no era la adecuada, "ya que yo no estaba cometiendo ningún delito y en ningún momento le falte el respeto, en todo momento respondí de manera educada independientemente del abuso al que estaba sometido".

El joven afirma que en el forcejeo tras empujarle se le rompió la mascarilla y ésta cayó al suelo. "Pregunté si la podía coger para ponérmela y su respuesta fue no", añade.

El agente, consciente que estaba siendo grabado, insistía en que apagara el teléfono móvil. "Legalmente estoy en mi derecho", explicaba Magec. "Le pedí número de placa y me ignoró. Se lo pedí por segunda vez y supuestamente me lo iba a dar", recalca.

Magec asegura que el agente le dijo que si difundía el vídeo le denunciaría, "a lo que le respondo el que te va a denunciar soy yo", respondía el autor del vídeo.

"Sin ningún motivo me ponen de nuevo contra la pared con las manos en la espalda. Le digo si puedo coger mis cosas y me dice "coja sus pertenencias" y cuando las voy a coger me dice que permanezca de pie con las manos en la espalda y viene por detrás el policía a intentarme quitar el móvil", continúa.

"No lo consiguió y le informó que estoy en mi derecho de grabar y que no es para difundirlo si no como prueba por si pasa algo. Esperó varios minutos a que pasara varias personas que pasaron cerca", afirma.

"Llevaba 20 minutos con las manos en la espalda y le pedí si podía sentarme ya que me habían registrado y no tenía nada además estaba cansado y su respuesta fue un no. Entonces, después de haber grabado 20 minutos viene y me empuja contra la pared nuevamente y me da un golpe en la mano y me intenta quitar el móvil, con un fuerte forcejeo lo consiguió, lo tira al suelo con lo cuál la grabación se corta y es cuando me vuelve a empujar contra la pared, y me amenaza diciendo que como esos vídeos aparezcan en algún lado tendré graves consecuencias", expone.

"No pude grabar más ya que mi móvil estaba en el suelo, sinceramente no me da miedo difundir este vídeo ya que como ciudadano tengo mis derechos y un hombre por tener una placa no puede tratarme así, empujarme o decirme "te doy un tortazo niñato", si no tiene la capacidad de ser policía que no lo sea. yo no me voy a callar", sentencia.