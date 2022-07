Cinco agentes de la Policía Nacional redujeron la noche del pasado lunes a un joven, de 29 años y nacionalidad marroquí, quien pretendía autolesionarse con una botella rota en el interior de una cafetería situada en el mercado municipal de Telde. El hombre sufrió heridas que en principio no revestían gravedad y fue arrestado como presunto autor de un delito de atentado a la autoridad.

Los hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche de ayer, lunes, cuando, según las fuentes consultadas, el joven estaba alterado en el interior de un bingo y casa de apuestas situada entre las calles Secretario Guedes Alemán y Poeta Pablo Neruda. Estas mismas fuentes indicaron que desde el propio negocio ya se había dado el aviso a las fuerzas de seguridad para que acudieran al lugar debido al evidente estado de nerviosismo que presentaba esta persona.

El joven se introdujo en la cafetería donde cogió una botella de cristal y se la estalló contra la cabeza. Varios vídeos grabaron cómo poco después dos patrullas de la Policía Nacional se presentaban en el lugar. Uno de los agentes desenfundó su arma reglamentaria y encañonó al hombre para evitar que siguiera cortándose el cuello y la barriga. Todo ello mientras profería fuertes gritos en árabe que alarmaron a los vecinos de la zona.

En un momento de despiste, uno de los agentes consiguió con su defensa quitarle el trozo de vidrio que portaba en su mano derecha y entre otros cuatro policías más consiguieron reducirlo. El joven presentaba diversos cortes que no revestían gravedad, aunque tuvo que ser evacuado a un centro sanitario. Las fuentes apuntaron que el arrestado no portaba un cuchillo y no amenazó a los clientes del bar.

La Policía Nacional procedió a detenerlo como presunto autor de un atentado a la autoridad al desistir en las indicaciones de los agentes. Después de su paso por el centro de salud, fue trasladado hasta los calabozos de la comisaría de Telde a la espera de su paso a disposición de la autoridad judicial que se encuentra en funciones de guardia en los juzgados teldenses.