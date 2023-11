Detenido en Arucas un profesor por agredir sexualmente a un menor. La Guardia Civil de Arucas detuvo en la mañana del pasado sábado a Keith. D.A., de 49 años, origen británico y residente en Arucas, como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de 16 años. El arrestado ejerce de profesor de clases particulares de inglés en su domicilio particular, ubicado en el citado municipio grancanario. Fue en su vivienda donde tuvo lugar la agresión sexual. Además, el encartado carece de antecedentes policiales y judiciales.

La investigación arrancó a mediados de este mes de noviembre cuando la madre del menor acudió a la Guardia Civil a denunciar los hechos que le había relatado su hijo. Los agentes del Instituto Armado comenzaron unas intensas pesquisas para indagar sobre los hechos relatados.

Registros

Tras varios días de arduo trabajo policial, los intervinientes consiguieron recabar las pruebas suficientes para acreditar el relato del menor. Tras esto, el pasado sábado 25 de noviembre entraron y realizaron un registro en el domicilio de Keith D.A., de 49 años, procediendo a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Durante la inspección de su vivienda, lugar donde habría ocurrido la agresión denunciada, los agentes requisaron todo tipo de material, entre ellos el ordenador personal del acusado y su teléfono móvil. Ahora las pesquisas se centran en analizar toda la documentación intervenida en el lugar y en estudiar el volcado de los aparatos electrónicos.

Los agentes no descartan que pueda haber imágenes de la agresión sexual, aunque de momento no han encontrado indicios. La investigación continúa abierta. En este punto, los agentes no descartan que haya más víctimas de agresión sexual, por ello están trabajando de forma intensa en esclarecer al máximo lo ocurrido y el paso del acusado por la Isla.

Ante la jueza

Paralelamente, Keith D.A. pasó este lunes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas que le tomó declaración imputándole un delito de agresión sexual con penetración a un menor de 16 años. El investigado quedó en libertad provisional sin fianza con la obligación de presentarse dos veces por semana en la sede judicial de la ciudad norteña. Además, la magistrada le impuso una orden de alejamiento de al menos 500 metros del menor y la prohibición de comunicarse con él o su familia por cualquier medio. También se procedió a retirarle su pasaporte y a prohibirle abandonar la Isla mientras dure el procedimiento judicial abierto.