Pasión en Arrecife. Un hombre, que salió a pasear en la mañana del pasado domingo, 3 de diciembre, por las calles de la capital lanzaroteña no salió de su asombro a lo que se encontró: un hombre y una mujer manteniendo relaciones sexuales. Ninguna actividad poco frecuente y no desaconsejable si no fuera porque estos lo estaban haciendo en la calle y a plena luz del día.

El vecino, cabreado por tal acto de incivismo, grabó el hecho y pasó al lado de los individuos sin que estos se percatasen al estar totalmente absortos en la actividad amorosa que mantenían en la céntrica calle Canalejas, próxima a la Avenida Marítima de Arrecife. El vídeo se ha vuelto viral al compartirse en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Los vecinos denuncian que este tipo de actos son comúnes en la zona. Según ha informado La Voz de Lanzarote, fuentes policiales no han recibido ninguna denuncia por este hecho que acarrea un delito de escándalo público y exhibicionismo. "Díganme la hora para poder echar un polvo en mi casa en condiciones": la batalla en "el edificio del amor" de Las Palmas de Gran Canaria Multas y sanciones Este tipo de actos no es la primera vez que se vislumbra en una ciudad, ya sea de Canarias, o de España. Por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, grabaron hace años a una pareja desnuda y en posición sexual a plena luz del día en uno de los bancos de la Rambla, a la altura de la avenida Reyes Católicos. También en Las Palmas de Gran Canaria ha ocurrido algo parecido en uno de los jardínes del entorno del parque Santa Catalina. Aunque ha sido en julio de 2022 cuando impusieron una multa a una pareja de ancianos vulneraron la ley al estar practicando sexo oral a plena luz del día en Zamora. Según recoge el artículo 158 del Código Penal mantener cualquier tipo de actividad sexual en la calle está considerado un delito de escándalo público y exhibicionismo y la sanción asciende a 600 euros. Esta cuantía puede aumentar si algún menor hubiera presenciado la felación, pero dicha sanción puede reducirse a la mitad, 300 euros, por pronto pago.