La lanzaroteña Dolores Campos de 59 años todavía no se cree lo que está viviendo. Una de sus mejores amigas lleva tres años ocupando su casa, de protección oficial en Los Alonso. La okupa que era cuidadora de su madre, le "tendió una trampa para traicionarla y quedarse dentro de su vivienda".

“Éramos amigas desde los 18 años, las dos somos de la isla y nos conocemos desde siempre”, ha destacado la mujer a La Voz de Lanzarote. “Nunca me imaginé que fuera así”, ha relatado.

Una crisis sentimental fue la excusa que le puso para poder entrar en su casa. "Me dijo que quería separarse de su pareja y decidí dejar que se alojara en mi casa un par de meses". La buena fe de la mujer fue lo que impulsó a la okupa a encerrarse en la vivienda. "Hizo una copia de las llaves y salía y entraba cuando yo no estaba", reconoce. Tras la muerte de su madre en 2020, Campos que "estaba bajo tratamiento psiquiátrico", se dejó aconsejar por su mejor amiga. "Me dijo que me fuera con mi familia a Gran Canaria", momento en el que aprovechó para ocupar su casa.

Además, reconoce que se portaba muy bien con ella. "Yo le ayudaba mucho, hasta le dejé mil euros para que fuera a hacerse una revisión al dentista por una infección bucal”, confiesa al periódico.

