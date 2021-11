Un hombre se enfrenta a 12 años de cárcel por supuestos abusos a una menor

Un vecino de San Bartolomé de Tirajana se enfrenta a 14 años de cárcel por, supuestamente, abusar de una menor por un periodo que no ha sido posible determinar. La Fiscalía reseña en su escrito de conclusiones provisionales que el procesado, con antecedentes no computables a efectos de reincidencia, «aprovechó» que la menor acudía un fin de semana cada 15 días a su casa en San Bartolomé de Tirajana y se «prevalió» de la confianza que su relación de parentesco le otorgaba para abusar de ella sexualmente por un tiempo no determinado.