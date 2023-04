El hombre acusado de asesinar a su primo en Telde reconoce los hechos y pide perdón

El hombre acusado de asesinar de tres disparos en la cabeza a su primo en La Garita, Telde, en 2019 reconoció este lunes los hechos ante el tribunal del Jurado y pidió perdón a su familia por el dolor que le causó. Según el relato fáctico de la Fiscalía y de la acusación particular, esta persona habría planificado todo su proceder para acabar con la vida de la víctima, desde el arma -a la que borró el número de serie- hasta el cómo deshacerse del cadáver, el cual tiró a la Sima de Jinámar, donde fue encontrado unos días después por unos senderistas que paseaban por el lugar.

El acusado admitió que planificó el asesinato de su familiar, que le disparó hasta en tres ocasiones en el interior de una furgoneta en la que ambos se encontraban, en el barrio teldense de La Garita, con una pistola que había modificado para añadir un silenciador después de restaurarla para que pudiera disparar, ya que había sido inutilizada. Asimismo, reconoció que después de ello, tiró el cadáver a la Sima de Jinámar para tratar de ocultar las pruebas, y que, una vez fue detenido por la Policía, indicó a los agentes dónde había tirado el arma para que pudieran localizarla y analizarla. "Pido perdón a la familia por esto, que ha sido una tragedia para todos, es algo de lo que me arrepiento profundamente", señaló durante la primera sesión del juicio en su contra.

Antes del breve interrogatorio, su abogado, José Domingo Plasencia, ya había adelantado que en las últimas semanas había hablado con su cliente y que este le había mostrado su intención de reconocer los hechos. En ese sentido, indicó que ya se había abonado parte de la indemnización a la familia de la víctima en concepto de responsabilidad civil subsidiaria -unos 6.000 euros-. En su escrito de calificaciones provisionales, la defensa solicitaba una condena por homicidio, en lugar de asesinato, y por tenencia de armas prohibidas; tipos que ahora modificará para ajustarse a la declaración de su representado.

En principio, las acusaciones pública y particular coinciden en las peticiones de pena para Daniel Gerardo F. M. Por el delito de asesinato, solicitan 20 años de prisión, a lo que se suman otros dos años de privación de la libertad por el delito de tenencia de armas prohibidas. Asimismo, interesan indemnizaciones por valor de 50.000 euros para cada uno de los hijos de la víctima, y de 25.000 euros más para su hermana.

Fue un ataque premeditado

Para el fiscal Miguel Portell, todo ese ataque fue "premeditado" y no casual como quiso hacer ver la defensa en un primer momento, al presentar sus calificaciones provisionales, que presumiblemente cambiará tras la confesión de su representado. Según ese escrito, la muerte de la víctima se produjo en el marco de una "acalorada discusión" en la que esta le amenazó con la misma pistola, por lo que habría sido en defensa propia. El acusado le habría arrebatado el arma en un momento de duda y luego le habría disparado.

Según explicó Portell, no se vieron señales de forcejeo o pelea en el cadáver, y esta circunstancia no casa con la forma en la que se habría producido la muerte según el testimonio del procesado. Asimismo, señaló que no han podido determinar "la causa real" por la que se decidió acabar con la vida de esta persona, una cuestión que no fue esclarecida en el interrogatorio de Daniel Gerardo F. M. Además, desde el día anterior ya había adquirido la furgoneta en la que asesinó, presuntamente, a su primo, en cuyo interior ya se encontraba el arma utilizada. A lo que se suma que antes de que se produjeran los hechos -la noche del 29 de septiembre de 2019-, el acusado ya había vendido a un tercero el vehículo. Ello, para el fiscal, significa que todo estaba "cuidadosamente planificado".

El juicio continúa este martes con la declaración de la policía instructora de la investigación, quien ratificará los hechos tal y como los describen las acusaciones para que el jurado lo tenga todo claro.