¿Jugó mucho al boliche en Lomo Magullo?

Muchas tardes las pasé en mi barrio de Lomo Magullo jugando al boliche. Todavía guardo un bote de Cola Cao 'mediao' de boliches. La verdad es que no era malo... se me daba bien.

¿Cómo se declara?

Me considero un artesano de la risa, de esa vieja escuela que la vorágine del progreso ha dejado casi olvidada. También soñador. Creo que de los sueños nacen las ilusiones, esas tan necesarias para vivir.

¿Puede el humor transformar la sociedad?

Sin duda alguna. Creo que es la mejor manera de afrontar la vida, para tomar decisiones e incluso en los momentos más jodidos.

¿Y transformar la realidad?

Evidentemente. El humor ha servido desde siempre para contar lo que pasa en la sociedad, de una manera irónica, ácida o absurda.

Y ¿de qué se ríe Maestro Florido?

Principalmente de lo absurdo. Pero sobretodo, de mí mismo. La actualidad muchas veces te pone el guion en bandeja.

¿Qué no le hace ninguna gracia?

El hambre, la desigualdad, la injusticia. No me hace ninguna gracia la hipocresía y la avaricia de los que teniendo el poder no hacen nada por mejorar este mundo.

¿De qué materia está edificado su humor?

Mi humor consiste en contar historias que nacen del pueblo, reviviendo situaciones de antaño cargadas de sentimiento y tradición. Al fin y al cabo, es devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Por ello escucho atentamente la sabiduría que siguen transmitiendo nuestros abuelos y abuelas en los pagos de Gran Canaria. Rasco en su piel para sacarles palabras en desuso, golpes y anécdotas... ¡Y pimba!

¿Lo del coronavirus ha sido una broma de mal gusto?

De muy mal gusto, diría yo. Nos ha vuelto a demostrar que el planeta es una sola casa donde vivimos todos y que más allá de banderas, himnos y fronteras, lo que ocurre en una banda del mundo afecta a la otra orilla. Nos ha vuelto a demostrar lo vulnerable y frágiles que somos, aunque algunos se empeñen en ser inmortales. Pero sobretodo ha traído muerte y sufrimiento y eso es muy serio.

¿Y lo del Rey y su 'juyona' a la 'sorrúa' qué le ha parecido a Maestro Florido?

Somos lo que somos porque tristemente el ser humano tiene una versión muy mala. Es como si la hubiésemos comprado por AliExpress. Pero mira, de todo lo indignante de la situación, lo más positivo es que los cómicos seguiremos teniendo material para nuestros guiones y monólogos.

¿A qué artistas admira?

Para mi han sido referentes artistas como Pepe Monagas y Manolo Vieira, pero también a Luis Landricina, Les Luthiers, Mr. Bean, Faemino y Cansado o Martes y Trece.

¿Le interesa la política?

Estoy tan desencantado de la política que ya no me interesa para nada, porque por mucho que expongas, patalees o discutas, nuestros argumentos sólo valen cada cuatro años. Deseo que este 2020 concluya cuanto antes y que aparezca una vacuna definitiva que acabe con esta pandemia.

¿Le parece que a los canarios se nos ha ido agriando el carácter con el paso de las centurias?

Desde siempre nos hemos caracterizado por tener un buen sentido del humor, por ser alegres, hospitalarios y cariñosos. He incluso cuando no teníamos nada, siempre había una sonrisa que echarse a la boca. Hoy en día creo que con las prisas y el estrés se nos ha atragantado la risa. La felicidad es algo que buscamos todos sin saber exactamente dónde está. Ya lo decía el amigo Arístides Moreno: "Unos tienen tanto, tantos que no tienen na".

El Boliche se emite en Radio Faycán, de 7:00 a 8:30 horas, de lunes a viernes.