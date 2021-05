El portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, reitera sus acusaciones contra la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, Lidia Mejías. Durante la sesión plenaria que tuvo lugar ayer insistió en que en el tiempo que lleva como concejala ha cometido graves irregularidades en el área y enseñó ante todos la denuncia penal que interpuso en el juzgado el pasado 31 de junio.

A pesar de que el concejal ha manifestado en numerosas ocasiones la «peligrosidad» que supone Mejías para el Consistorio, aún no ha declarado en qué consisten esas anomalías que se han efectuado. Asimismo, destacó que los procedimientos siguen en su curso y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal participa en la investigación de los hechos denunciados. Asimismo, recomendó tanto a la edil responsable como al mandatario de la ciudad, Héctor Suárez, que se busquen «los mejores abogados penalistas para su defensa».

Por su parte, Mejías solicitó que se entregase la documentación relativa a la denuncia al secretario a fin de que pueda acreditarse. La concejala añadió que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación al respecto. «No tengo ningún procedimiento judicial abierto ni he sido citada como investigada, por lo que dudo que exista una causa real contra mi persona», añadió.

Asimismo, defendió su gestión al frente de la Concejalía y resaltó en su turno de palabra que en sesiones plenarias anteriores en las que se había puesto de manifiesto este mismo asunto, «he demostrado con documentación y no únicamente con palabras que usted no dice la verdad», sostuvo, reprochando que «ni siquiera me dice aquello de lo que se me está acusando».

La edil exige una disculpa pública una vez se sepa que «esto no ha llegado a nada». Peña añade que durante este tipo no realizará más apreciaciones para no entorpecer la labor de investigación que asegura que se está llevando a cabo, aunque destaca que Mejías no es la única afectada en el proceso.