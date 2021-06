Nueva generación de madres coraje

El programa incluye la formación en diferentes materias, la integración del grupo en actividades comunitarias e incluso la inclusión en trabajos de carácter temporal, entre otras propuestas. Para la joven ha supuesto un cambio radical en su vida. «Entré en el programa hace un año y medio, cuando mi hijo tenía dos años; anteriormente, por motivos personales, tuve que dejar mis estudios», explica antes de emocionarse. «Actualmente estoy terminando la secundaria y he podido sacarme un certificado oficial de camarera de piso», sostiene con la voz quebrada, añadiendo que también ha podido aprobar y obtener durante este tiempo el carnet de conducir y efectuar numerosas formaciones que no solo «me han enriquecido como persona, sino también como madre».

Sin embargo, para ella lo más importante es la familia que ha sacado en el proceso. «Estoy contando mi experiencia, pero detrás de cada una hay una historia de constancia y superación; las admiro a todas», expresa con agradecimiento, sentimiento que comparte Atteneri García, otra de las jóvenes que estuvieron presentes ayer en el acto. «Yo no era nadie antes de entrar en el programa; había sufrido de violencia de género, no tenía trabajo y me encontraba fatal. Para mí ha sido un apoyo increíble, me han facilitado muchísimo el trabajo», expresa. Seis años más tarde de su primer incursión en el proyecto de Aldeas Infantiles, en el que admite que se inscribió para no perder una ayuda social, siente que su vida ha cambiado por completo. «Ahora tengo trabajo y estoy mucho más implicada como ciudadana, pero no me quiero desvincular porque realmente siento que hemos creado comunidad entre todas. Siempre estamos ahí», añade.

«Antes del programa no tenía nada, ahora puedo salir adelante», asevera Atteneri García

A su lado, Teresa asiente para demostrar su acuerdo. «Nosotras nos defendemos las unas a las otras, pero además hay que destacar que todo el equipo del programa se implica en su totalidad y nos dan todos los medios; mientras nosotros realizamos las formaciones, nuestros pequeños también cuentan con las herramientas, tienen un aula especial para niños y nos gustan que se relacionen entre ellos», apunta. Por otro lado, agradece las actividades a las que han podido acceder. «Realmente siento que salimos bien formadas, además que nos han dado por todos los cursos certificados y títulos; hemos podido realizar formación de ofimática, contabilidad e idiomas, por ejemplo, que es algo muy importante», asevera, además de añadir que «también muchas hemos podido empezar a trabajar, nos han llamado de convenios».

Sobre la formación específica en competencias digitales que les ofreció Radio ECCA, no tienen nada más que críticas positivas. «Nos gustó tanto que quisimos repetir con otro curso, que actualmente estamos efectuando», sostuvo Rodríguez, que aprovechó el acto de diplomas para relatar como portavoz del grupo las experiencias vividas en esta formación.

La importancia de manejar los medios digitales se ha visto acrecentada con la llegada de la pandemia. «Son conocimientos que necesitamos, sobre todo en estos momentos, nos ayudan a desenvolvernos en nuestro día a día», explica la joven. «La verdad es que la formación fue complicada porque tuvimos que hacerla en el confinamiento; nos costó bastante ponernos al día en esas circunstancias», sostiene.

La alcaldesa, Carmen Hérnández, fue la encargada de entregar junto con el concejal de distrito, Servando González, los diplomas a las 17 madres, que estuvieron acompañadas por sus pequeños, y quiso destacar «la valentía de estas madres para seguir formándose, mejorar su empleabilidad y, por tanto, buscar un futuro mejor para ellas y para sus hijos e hijas», subrayando la importancia que comporta el uso de las tecnologías. Hernández valoró el trabajo de las entidades implicadas, cuyas representantes, Alicia Hernández (Aldeas Infantiles) y Carolina Montesinos (Radio Ecca) también estuvieron presentes en el acto.