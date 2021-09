Los fieles viven el día del Cristo sin procesión pero con la misma devoción

No hubo procesión por las calles del barrio de San Juan de Telde, ni se bajó la imagen del Santísimo Cristo, pero los feligreses han sentido la misma devoción. La pandemia ha frenado por segundo año consecutivo las celebraciones religiosas masivas por el Día del Cristo para evitar las aglomeraciones y la consiguiente expansión de la Covid-19, pero los fieles han continuado visitando la iglesia de San Juan para mostrar su particular homenaje al Cristo de Telde.

Durante el día de ayer decenas de devotos se acercaron hasta la parroquia para visitar la imagen religiosa y participar en alguna de las tres eucaristías que se celebraron durante la mañana. La afluencia fue tal que algunos incluso tuvieron que quedarse a las puertas al haberse completado el aforo.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, la iglesia acogió la función solemne, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, en la que fue su primera pontifical en esta parroquia desde que tomase posesión de su cargo a finales de 2020.

Para el sacerdote de esta parroquia, José María Cabrera, «la pandemia prácticamente no ha cambiado nada, salvo que no se celebra la procesión, porque al ser una celebración religiosa y no lúdica la gente ha seguido viniendo con el mismo fervor y devoción». Ayer, tras la función religiosa, la Banda Municipal de Música ofreció un concierto en la plaza.