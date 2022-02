La comunidad vecinal del Valle de Jinámar no entiende que Tanausú O., que ingresó ayer en prisión por robar un vehículo y provocar una persecución policial en la GC-1, se encontrase en la calle después de causar la muerte de un niño por atropello apenas unos meses antes.

Afirman que el detenido es conocido por ser problemático, por lo que les sorprende su temprana salida de la cárcel. Por otro lado, reflexionan también sobre la situación y admiten que el barrio sigue siendo peligroso en cuestiones de seguridad vial.

«Estamos todos muy asustados por lo que ha pasado, no nos lo esperábamos», admiten algunos vecinos, que prefieren mantener su anonimato, de la segunda fase del barrio, en donde sucedió el homicidio imprudente del pequeño, que tenía ocho años en el momento de los hechos.

Tanausú O., autor confeso de estos delitos, apenas hacía un mes que había salido de la cárcel tras impactar con una motocicleta contra un pequeño que cruzaba un paso de peatón, en septiembre del año pasado. «No sabíamos que estaba ya en libertad, eso es lo que más nos sorprende y nos hace sentir inseguros; es una locura», añaden los residentes de la zona, que no se explican como una persona que comete una imprudencia de esa gravedad y causa tanto daño en la comunidad no cumple condenas más largas.

La realidad es que el procesado fue ingresado en prisión por arrollar al menor el 29 de septiembre y salió de manera provisional el pasado 13 de enero por orden del juez, que aceptó un recurso presentado por su abogado con la pena de cárcel. Estuvo cuatro meses en prisión a pesar de que cuando ingresó solo llevaba tres días en libertad tras cometer la pena por un delito anterior.

La Policía Nacional ha confirmado que acumula una treintena de antecedentes delictivos desde que cumplió los 18 años. La mayoría está relacionado con robos, algunos con agresiones e imprudencias en la carretera.

«¿Cómo es posible que una persona así, que ha causado mucho daño, no reciba una pena como es debido?», se preguntan otra vez incrédulos los vecinos, que añaden que esta situación les ha puesto nerviosos. «Este chico no es el único que causa problemas y siempre pasa lo mismo; cometen delitos y al poco tiempo la policía les deja libres», expresan con enfado la comunidad.

La situación les ha obligado a reflexionar sobre las condiciones que presenta el barrio. A pesar de que las vías más largas de esta localidad han sido recientemente rehabilitadas o se encuentran actualmente arreglándose, los vecinos no están contentos. «Son demasiado largas, muchos conductores no respetan las normas de velocidad y se saltan la señalética», afirman.

Incluso sostienen que los guardias muertos que fueron instalados hace poco en estas vías para evitar precisamente que los vehículos circulasen con mucha rapidez no han servido de mucho. «Muchos se cambian al carril contrario para evitar disminuir la marcha», concretan. Por otro lado, confiesan que las nuevas obras ha provocado el estrechamiento de las carreteras, lo que en algunos tramos también dificulta la visibilidad.

Entre otras quejas relacionadas con la falta de seguridad en la zona señalan la falta de alumbrado. «Por las noches está todo muy oscuro y es peligroso tanto para los peatones como para los conductores», añaden.