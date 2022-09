La dimisión de Jhonatan Hernández expone las diferencias internas del PSOE de Telde

El concejal Carmelo Jhonatan Hernández Delgado ha decidido abandonar el Partido Socialista, en el que milita desde el año 2019 (formando parte de la lista electoral como número cinco). Así lo comunicó ayer mediante un escrito que registró a primera hora en el Ayuntamiento de Telde, en el que además solicitaba su continuidad como edil de la oposición a través de los No Adscritos.

La noticia llega apenas unos días después de que la administración local aprobase la renuncia de Soledad Hernández, portavoz de esta misma formación, a la dedicación exclusiva, por la que el Ayuntamiento le paga directamente para que ejerza a tiempo completo sus funciones como concejala.

Hernández Delgado ha manifestado que no dará explicaciones sobre su decisión. De momento, solo certifica que su deseo es continuar ejerciendo sus labores de oposición en el municipio hasta que concluya este mandato, liderado por el tripartito compuesto por Nueva Canarias, Coalición Canaria y Más Por Telde. Sin embargo, sus ausencias en las últimas sesiones ordinarias de Pleno evidencian que ha mantenido discordancias con las líneas de desarrollo que siguen en el grupo.

Discrepancias

Y no es el único. Otros componentes han manifestado ya, de una u otra forma, sus discrepancias con el partido en los últimos meses. La marcha de este concejal ha expuesto esta división interna, pero ya se auguraba tras la decisión de la portavoz, Soledad Hernández, de regresar a su puesto de trabajo como profesora de educación infantil. La representante política tampoco ha dado declaraciones sobre el por qué ha tomado esta decisión, pero implica que ahora invertirá menos tiempo en estudiar y fiscalizar la gestión que efectúa el gobierno local de Telde.

Las fricciones en el PSOE comenzaron a percibirse tras convocarse las elecciones a la secretaría general del partido en el municipio teldense, a la que se presentaron dos candidaturas. Alejandro Ramos, actual director general de Empleo del Gobierno de Canarias, volvió a presentarse al cargo, que ya ostentaba desde el 2018. Por otro lado, el médico Juan Carlos Pérez Marín, que acabó siendo sustituido por Agustín Déniz, tercero en la plancha electoral de los comicios locales de 2019.

Los días previos a la votación, que fue organizada en el terrero de lucha de Lomo Cementerio, parecía que la militancia estaba completamente dividida. Y era cierto. Ramos fue finalmente reelegido como presidente, pero la partición de los apoyos quedó al descubierto al alejarse únicamente en tres votos de su rival político (70 frente a 67).

La cosa no quedó ahí. Déniz impugnó la celebración de esta asamblea apenas un días después de que se celebrase, alegando que habían asistido y votado dos afiliados al partido que no constaban en el censo electoral. Bajo esta argumentación solicitaba que volviese a convocarse las primarias, pero su solicitud no obtuvo respuesta y Ramos continua al frente.

De esta forma, la evidente fragmentación comienza a manifestarse. Fuentes cercanas afirman sin especificar que en los próximos meses otros concejales de la formación iniciarán nuevos movimientos para manifestar la clara falta de apoyo a Alejandro Ramos. De hecho, explican que de los seis ediles del PSOE (cinco con la marcha de Jhonatan Hernández) solo dos muestran fidelidad al secretario: Héctor León e Inés Pulido. De esta manera, la crisis interna podría llegar a pasar factura a Ramos en las próximas elecciones, previstas en el 2023.

Por otro lado, el Partido Socialista no es el único grupo político con representación en el Ayuntamiento de Telde en el que se están generando fricciones y divisiones. Hace apenas una semana, el concejal de gobierno Álvaro Monzón comunicó también su abandono de Más Por Telde, al que se había vinculado en el año 2015 en coalición con Los Verdes.

El edil solicitó también pasar a formar parte del grupo de los no adscritos para poder seguir cumpliendo con sus tareas al cargo de las Concejalías de Medioambiente y Parques y Jardines. La alcaldesa, Carmen Hernández (perteneciente a Nueva Canarias), apoyó a Monzón en esta decisión y quiso asegurar que esta separación no supondría peligro alguno para el pacto. Asimismo, el concejal asevera que sus motivos para dejar MxT son personales y ha querido dejar constancia que agradece a la formación su apoyo en estos últimos años.