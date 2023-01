La mejor familia de canarios cantores está en Telde

La cría de canarios para canto es un proceso que conlleva muchos años de entrenamiento antes de empezar a dar resultados. Tal es así que, después de un lustro dedicado en cuerpo y alma a sus pájaros, Germán López salía la semana pasada del mundial de Nápoles con seis ejemplares premiados de una misma familia. Este jueves regresaban todos juntos a Telde como campeones y subcampeones en las categorías individuales y en pareja de la modalidad de canto español.

El tatarabuelo de los actuales vencedores, que también es el primer miembro de la familia que llegó a manos de López, esperaba a los 14 participantes sin dejar de piar. "Tiene ahora mismo siete años y no se le va ni un ápice de la voz", incidió el criador, que cada vez que oye las melodías de estos animales no puede evitar quedarse embelesado. "Empecé en esta familia, que es cien por cien nativa de aquí de las Islas, con un macho y tres hembras y desde el primer año que los saqué ya me gustaron", explicó a su vuelta a Gran Canaria.

La preparación previa para obtener las mejores melodías lleva detrás toda una ciencia. López cría a sus ejemplares desde que nacen en salas donde permanecen solos con las hembras para evitar que oigan un canto degenerado del padre cuando está en celo. Ahí se les realiza un exhaustivo seguimiento, cuidando que no copien sonidos extraños, en cuyo caso se separan hasta que cumplen siete meses, que es cuando empiezan el entrenamiento.

Los animales escuchan música clásica cuando se encuentran en la misma habitación con otros ejemplares para así mantener intacto su canto. El criador es también partícipe de sacar a los canarios varias veces al día, a partir de las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde, que es cuando los pájaros notan que ya es hora de descansar. "A la vez que vamos escuchándolos y clasificándolos empezamos a decidir cuáles compiten en individual porque tienen una voz y un repertorio excepcional y qué pájaros son muy similares para ir en dúo", aclaró López.

La familia se repartirá en los próximos meses entre los miembros de la asociación Agracanto, de la que forma parte el propio criador. "Lo más habitual es sacar un pájaro bueno o dos, pero sacar 14 como yo he hecho este año es una proeza y, como somos 14 en el grupo, toca uno para cada uno", especificó. López incidió en que "es importante mantener abierta la línea porque los verdaderos campeones salen de rozar la consanguinidad, aunque hay que tener cuidado de no pasarse".

"Lo que no queremos es que todos los años gane un mismo canaricultor, por lo que, si yo tengo un macho o una hembra buena que les guste a mis compañeros, se los llevaré para que todos los miembros tengamos buenos pájaros", aclaró Santiago Morales, presidente de la asociación. Por su parte, José Poveda, vicepresidente de la misma, incidió en que "la labor del criador está en seleccionar las hembras y los machos correctamente para buscar los rasgos de voz y dicción, que se complementan con la complejidad de la canción y el repertorio elegido".

Ante el éxito en este último certamen, López incidió en que "los criadores tienen que animarse a participar en este tipo de competiciones porque es la única forma de que el cantor se haga eterno en el mundo".