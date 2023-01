Joaquín Santana: "Hay ilusión en Ojos de Garza porque nos están empezando a escuchar"

¿Cómo ha cambiado la situación de los vecinos de Ojos de Garza desde que nació esta asociación el pasado mes de octubre?

Hemos tenido que hacer un trabajo enorme porque los afectados por el proyecto de ampliación del aeropuerto no estaban nada convencidos después de 22 años engañándoles o no cumpliendo con las promesas que les hacían. Aparte de cabreados, estaban desmoralizados y desilusionados. Es penoso porque muchos de ellos son personas mayores que ven que los proyectos de familia que habían hecho, con las casas para sus hijos, se han ido demoliendo por todos lados y no les van a dejar nada más que problemas a sus descendientes si esto no se arregla de una dichosa vez.

¿Por qué nace este grupo de vecinos?

Somos componentes que estuvimos en la Plataforma de Afectados por la Ampliación del Aeropuerto liderada por Margarita Alonso. En su momento estuvimos luchando porque se llevara a buen término, pero llegó un momento en el que no se estaba cumpliendo el propósito por el que se creó esa plataforma y decidimos marcharnos. Después de la pandemia veíamos que como se estaba llevando el asunto no iba a terminar en buen puerto y, dicho sea de paso, después de 22 años aún no hay nada. No hay expediente de expropiación, no hay valoración ni una seguridad. Al ver que surgimos nosotros pidiendo la anulación del Plan Director es cuando se olvidaron de lo que estaban pidiendo, que era la anulación de unas votaciones que se hicieron en su momento. Quienes han cambiado han sido ellos, pero hemos tenido que nacer nosotros para empezar este tema. Sino, yo creo que esto hubiera estado todavía enquistado.

¿A qué cree que se debe que hayan tardado veinte años en buscar una solución a este problema?

Porque no ha habido voluntad política. Este problema nace desde que el Cabildo insular de Gran Canaria, con su presidenta Eugenia Márquez en cabeza, empieza a decir que Canarias necesita una pista y hablan incluso de un parque aeroportuario. Los intereses que empezaron desde aquel momento no pasaban por la creación de una pista, nunca lo han sido, y la prueba es que después de más de 20 años ninguna fuerza política se ha preocupado porque esto se haya formalizado. Los vecinos, personas muy mayores ya, no hemos tenido las fuerzas ni el apoyo.

"Da mucha pena que se haya ido gente del barrio sin ver las posibilidades de desarrollo que querían"

¿Cree que las cifras que se manejaban desde un principio no eran realistas?

Yo pienso que no, además de que Aena fue muy lista en ese momento. Partiendo de la base de que el propio ministro dijo que ni en el 2050 va a ser necesaria, recibió a la entonces presidenta del Cabildo en una cafetería sin cita previa. Llegamos a la conclusión de que eso ha sido una pataleta. Aena dice que para pagar algo tienen que llegar al menos a 30 millones de viajeros al año, después bajaron a 20 y después a 19. Sin embargo, lo máximo de pasajeros a lo que ha llegado la isla de Gran Canaria han sido 13 millones.

¿Existe ahora un compromiso firme para dar un problema a la situación de los vecinos?

Hablar en estas fechas es un poco atrevido porque habría que ver cómo se encuentra todo esto pasado mayo y el día de las elecciones. Yo personalmente les veo ahora con más voluntad y creo que este es el camino porque a día de hoy no es necesario. Si dentro de 50 años es preciso, les pediría que propongan primero una solución. En estos momentos se han quedado sin argumentos para permitir que se haga una tercera pista. Aena no ha invertido nada ni lo hará.

En el plan de inversiones de Aena hasta 2031 no aparece reflejado nada relativo a la tercera pista.

En la reunión con el presidente del Gobierno de Canarias nos informaron que Aena tenía una serie de inversiones en aeropuertos de Canarias, pero en ninguna de ellas estaba la tercera pista. Entonces no se por qué nos dicen que es necesario si ni siquiera ahí lo incluyen. Si hay voluntad política y se aprieta, porque nadie aquí va a regalar nada, se logra porque el problema nació aquí, en Canarias. Canarias se lo propuso a Madrid, no fueron ellos los que lo impusieron, así que la solución tiene que estar también aquí.

¿Cómo es el ánimo en estos momentos entre los vecinos?

Ahora mismo el pueblo de Ojos de Garza está ilusionado porque los vecinos tienen la fe de que ahora les están escuchando y sus demandas están caminando. Están un poco más alegres, pero no es definitivo porque aún no pueden pedir permiso para fabricar o hacer lo que quieran con sus viviendas. Por otra parte, el barrio sigue abandonado. Entendemos a la alcaldesa que no quiera invertir en Ojos de Garza porque es dinero tirado, pero yo ya le dije que ese no es nuestro problema porque nosotros pagamos todos nuestros impuestos y mi barrio no está como el suyo. Ahora, pasado todo este problema, tenemos que sentarnos. Si en el centro de salud hay que poner un sanitario y ponerle una habitación para que haga su trabajo, no se puede.

"Si no hubiera nacido esta asociación, el problema seguiría todavía enquistado"

¿Cuáles son los espacios públicos que se encuentran en peores condiciones?

Empezando desde abajo, hay una asociación de vecinos con todas las paredes rajadas, sin agua, sin luz y sin abrirse. Si vas a una plaza pública no puede estar más sucia, el cemento está todo levantado y, si una persona se traba en ese cascote, se puede abrir la cabeza. Los niños no pueden jugar en los parques porque no están en condiciones y hay baches en la carretera y cables colgados sueltos. Nosotros vamos a hacer un expediente del abandono que tiene el barrio y lo vamos a presentar a la alcaldía para ponerlo en su conocimiento y que, si en un momento determinado hay que pedir responsabilidades, se puedan pedir donde proceda. Lo que no se puede hacer es seguir girando la cara para otro lado. Nuestro barrio tiene que ser respetado como cualquier otro.

¿La indemnización que propusieron y solicita ahora la alcaldesa podría solventar parte de la carga que tienen los vecinos por la devaluación del coste de sus viviendas?

Una cosa es una reclamación por un asunto moral de daños y prejuicios, pero a la par habría que estudiar si hay solución a lo que nosotros pedimos, que es quitar el Plan Director. No obstante, el camino no va a ser el mismo que ya se hizo. El vecino no va a estar ni quieto ni callado. Aena no puede venir aquí ahora, con las necesidades que hemos pasado, a decirnos que nos indemnizan a cada uno 10.000 o 30.000 euros. Eso se lo voy a levantar yo en el juzgado nada más pasar por la puerta porque me han tenido 22 años a la espera. Por lo que he hablado con personas cercanas, siempre me dicen que no hay un delito por el que se cumplan 22 años, ni un criminal. ¿Por qué hemos tenido que cumplirlos nosotros? Es un asunto muy serio porque hay un barrio con más de 5.000 personas y da mucha pena que se haya ido gente sin ver las posibilidades de desarrollo que querían ellos en sus familias y en sus barrios. Es muy triste.

¿Qué le transmitiría a Aena si tuviera oportunidad de reunirse con uno de sus representantes?

Que pensara que ya llevamos 22 años y que se pusieran en nuestro lugar. Que se compraran una casa, se fueran a vivir ahí con proyectos y futuros. Es muy difícil sufrir tantos años esta pena y que sea para nada porque si un proyecto no se hace en este tiempo o es mucha la carrera que viene, que no es el caso, o yo creo que hay que pensar en otra cosa. Cuando una empresa no hace fruto en un sitio intenta desplazarse a otro.