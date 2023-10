La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves ha dado luz verde al acta de ocupación del ingenio azucarero de Los Picachos, ejecutando así el último paso antes de proceder a su registro como bien municipal. El alcalde, Juan Antonio Peña, expone que esta aprobación supone el "avance definitivo" para hacer realidad la demanda histórica de la ciudad en términos de patrimonio histórico y cultural. Asimismo, añade que "es una buena noticia para Telde y es el camino a seguir para la recuperación de nuestro patrimonio".

También agradece "la implicación" de las áreas de Urbanismo y Patrimonio Histórico y Cultural, así como "la profesionalidad" de su plantilla y "la lealtad" a la ciudad por parte de sus concejales, Juan Francisco Jiménez y Juan Martel, respectivamente.

El ingenio azucarero de Los Picachos es un importante bien histórico y cultural que se ubica en una parcela de 756 metros cuadrados, adquirido por la institución municipal mediante una expropiación, que fue abonada a sus propietarios, en varios plazos, por un importe de algo más de 700.000 euros.

"Una vez finalizado el proceso económico, el anterior mandato no procedió a realizar el acta de ocupación, por lo que la propiedad seguía a nombre de sus antiguos titulares. Sin este trámite no podía ser inscrito en el Registro como propiedad del Ayuntamiento y, por lo tanto, no se contemplaba como un bien municipal para poder avanzar en cuanto a subvenciones y proyectos", explica el primer edil. "Este nuevo gobierno y las áreas correspondientes han impulsado en las últimas semanas este proceso, justo y necesario, para la recuperación de esta importante pieza del patrimonio histórico y cultural de la ciudad", agrega.