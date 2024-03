Adiós a los obstáculos para aprender idiomas en Telde

A las dificultades propias de aprender un nuevo idioma, en el municipio de Telde se suman los baches y socavones que el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) tienen que sortear cada día para asistir a clases, un problema que no ha sido resuelto durante muchos años y que ahora el Consistorio quiere solventar.

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, explica que la solución a este problema pasa por cambiar el lugar de acceso a esta escuela y al Centro del Profesorado, dado que la vía que se utiliza hasta ahora en precario no está contemplada en el Plan de Ordenación de Telde y, por tanto, no se puede justificar ni técnica ni jurídicamente una actuación municipal en ella. Administrativamente, no existe.

Gran malestar

Esto ha supuesto el deterioro constante de este tramo en el que únicamente se han realizado algunas tareas de rebacheo en distintas etapas, como la realizada en 2017, como medida para garantizar la seguridad de las personas que la utilizan a diario. Esta circunstancia ha ocasionado constantes quejas y un gran malestar entre los usuarios de esta vía.

Mal estado de la carretera de acceso a la Escuela Oficial de Idiomas de Telde / Andrés Cruz

Un acceso alternativo

La alternativa que baraja Sánchez es inhabilitar la entrada que hay actualmente desde la rotonda del Drago en la GC-10, una carretera cuyo titular es el Cabildo de Gran Canaria, y abrir una en una parcela de propiedad municipal situada detrás del parque de bomberos.

Iván Sánchez asegura que el gobierno local está trabajando desde el principio del mandato para resolver este problema, una vieja y constante reivindicación del profesorado y del alumnado que acude a diario a estos dos centros formativos de la ciudad. Para ello, se ha "dirigido formalmente a esta institución (Cabildo de Gran Canaria) para que nos informen oficialmente sobre la viabilidad de consolidar esta situación y mejorar la vía de enlace".

Al respecto, aunque no ha habido todavía una respuesta formal, "en conversaciones previas nos han adelantado que no es viable, puesto que el planeamiento vigente no tiene definido este vial y el suelo por donde pasa es urbanizable, es decir, tiene la urbanización sin desarrollar", concreta Sánchez, que añade que además, el trazado del acceso actual "pasa por terrenos que no son públicos".

Desde el área comercial

Por ese motivo, las concejalías de Vías y Obras y Urbanismo han estudiado conjuntamente las posibles respuestas que se pueden dar a los usuarios de la Escuela Oficial de Idiomas y el Centro del Profesorado de Telde, y "la alternativa que entendemos que es más viable consiste en acondicionar un acceso dentro del ámbito de suelo urbano consolidado, desde el vial de entrada al área comercial".

Para ello se aprovechará una parcela que forma parte del patrimonio municipal que da a esa calle y que linda con la parte trasera de la escuela de idiomas, cerrando el actual acceso. Así, las personas que acudan a este centro tendrán que hacerlo desde el área comercial y no desde la GC-10.

Esta medida, apostilla Iván Sánchez, requerirá suscribir un convenio con el Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria o que ha trasladado a la Institución local su interés por ampliar sus instalaciones o con la Consejería de Educación y la propia Escuela Oficial de Idiomas. "De esta manera, se lograría "el objetivo doble de mejorar y ampliar el espacio disponible para el parque de bomberos, con la condición de garantizar un acceso y salida común con la Escuela Oficial de Idiomas".

La opción más rápida y fácil

La opción de este nuevo acceso es la más rápida de ejecutar, asevera Iván Sánchez. Hay otras alternativas, pero conllevan la creación de «nuevos viales y hacer modificaciones de los exigentes» y eso supondrían plazos más largos. Además, sería una medida fácil de ejecutar porque «estaríamos hablando de una especie de rampa porque la altura del desnivel del aparcamiento de la EOI y la calle es muy grande».

Para diseñar este proyecto y evaluar las otras alternativas se han consultado a los técnicos de Vías y Obras, Patrimonio y Urbanismo, concluye Iván Sánchez.