Ferrán Cases: «Siguiendo unas pautas, la ansiedad desaparece en tres meses»

Con seis libros en cuatro años, Ferrán Cases recorre el país hablando sobre la ansiedad y los hábitos que hay que adoptar para librarse de ella y estos días ha estado en la Feria del Libro de Telde. Asegura que la sociedad actual empuja hacia esta patología y que cada vez hay más jóvenes que la padecen, pero tiene solución. Ahora ultima un nuevo libro destinado al público infantil que abordará el miedo.

¿Cree que siendo la ansiedad una de las grandes enfermedades del siglo XXI, se habla lo suficiente de ella?

Poco a poco estamos haciendo un buen trabajo de divulgación, sobre todo a nivel más científico, y cada vez hay una información más correcta sobre qué es la ansiedad, cómo funciona y cómo nos afecta. Pero creo que aún tenemos mucho camino por delante para ayudar a la gente a que pierda el miedo a tener ansiedad, porque los que la hemos sufrido o la sufren saben que gran parte viene de tener miedo a la ansiedad.

Ferrán Cases, el viernes, durnate la presentación de su último trabajo en la Feria del Libro de Telde / Francisco Javier Santana

Es cierto que ahora se habla más de salud mental

Hasta ahora era algo muy tabú y desde hace poco, desde la pandemia, se empieza a hablar un poquito más de la salud mental y es muy importante que hablemos abiertamente sobre lo que nos pasa por la cabeza.

"Siempre hay que pensar que la ansiedad no sucede por aquello que nos pasa en la vida, sino por cómo lo interpretamos" Ferrán Cases — CEO DE Bye bye ansiedad

Exigencias sociales

¿Por qué cree que hay tanta ansiedad?

Ese es el gran debate. Yo no sé si hay más ansiedad que antes o si simplemente es que ahora se habla más que antes sobre ella. Si miramos un poco cómo está funcionando el mundo, es posible que estemos en un tipo de sociedad que nos empuje a tener ansiedad. Todo es rápido, todo es inmediato, todo es compararnos con los demás, ser más guapos, más altos, más simpáticos... Las redes sociales ayudan a eso y no digo que a nuestros jóvenes eso les provoque ansiedad, pero sí es una puerta de entrada a que puedan sufrirla. Hay mucha gente joven con 15, 16, 18, 20 años que tienen ansiedad. Creo que la sociedad empuja, es algo educacional, por lo que si educamos bien cómo gestionar esa sociedad, la ansiedad no tendería cabida.

Se cura

¿Se cura la ansiedad es algo que permanece crónico?

Todos somos capaces de liberarnos al 100% de la ansiedad patológica y esa es una palabra muy importante, aunque hay muchos profesionales que dicen que la ansiedad no se cura, que hay que aprender a vivir con ella, y es una de las frases que más daño está haciendo en la salud mental. La ansiedad patológica se cura. Lo que pasa es que la ansiedad en sí es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para hacernos sobrevivir. Es decir, es la que te salva de que te atropelle un coche por la calle, la que te avisa de que hay una cosa que no quieres hacer o que no está bien. Esa ansiedad siempre estará contigo. Después hay personas que tenemos tendencia a estar nerviosos y a sentirla, pero no significa que tengamos que sufrirla. Siempre hay que pensar que la ansiedad no sucede por aquello que nos pasa en la vida, sino por cómo lo interpretamos. Entonces todo está en un cambio de interpretación de las cosas.

"La terapia es innegociable"

¿Cómo se cura?

La neurociencia ya la ha estudiado y sabe cómo se cura, sabe lo que hay que hacer, por lo que es cuestión de aplicarlo. En resumen, hay dos caminos muy fáciles a los que recurrir. Uno es el camino psicológico, es decir, hay que hacer terapia psicológica, que es innegociable porque allí es donde aprenderás a reinterpretar el mundo. Y luego está la parte fisiológica, que es todo aquello que puedes hacer para rebajar la sintomatología de la ansiedad, como yoga, deporte, comer mejor, relacionarme mejor... Con este combo, la ansiedad desaparece en aproximadamente, como mucho, en tres meses.

¿No más?

No más, lo afirmo.

El viernes presentó en la Feria del Libro de Telde su último trabajo, Sí a (casi) todo. ¿Tiene eso que ver con esa protección frente a la ansiedad?

Sí. Cuando me propuse escribir este último libro ya había escrito otros cinco sobre la ansiedad pura y dura, y me dije que quería hablar de otras cosas. Mi madre siempre me decía que el no ya lo tenía y que fuera a por el sí. Entonces no le hacía caso, pero con el tiempo, cuando activas ese sí a la vida, ese voy a hacer cosas, te das cuenta de que pasan muchas cosas buenas y cuando dices que no y te quedas en casa, no sucede nada. Y en ese buscar que sucedan las cosas, cuento en el libro, animo a arriesgarte a hacer cinco cosas. En alguna te vas a meter una hostia, pero de esa aprendes para que la siguiente salga bien. Animo al lector a que busquen herramientas que les ayude a descubrir qué le hacen felices.

"Harry Potter está lleno de aprendizajes relacionados con la salud mental y con ese chupchup de la sociedad" Ferrán Cases — CEO de la clínica Bye bye ansiedad

Un accidente

¿Cómo surgió el primer libro, Bye bye ansiedad?

Fue un accidente. Hacía unos años que estaba dando charlas y talleres en Barcelona y un amigo me dijo que tenía que escribir un libro y empecé a buscar editoriales. No hubo manera. Nadie quería publicarme porque yo era un chaval al que no conocía nadie y tenía 300 seguidores en Instagram, que eran mi madre, sus amigas y mis tías. Y encontré una pequeña editorial en Madrid que quiso publicar y el día de la presentación en Madrid nos encerraron por Covid en toda España.

¿Seis libros en cuatro años?

Sí, porque me he enamorado de la escritura. Mi primer libro tuvo mucho éxito y a la semana me llamó Editorial Planeta para que publicara con ellos y allí empezó la aventura editorial.

Nuevo proyecto

Viendo el ritmo al que escribe, seguro que el séptimo está en camino.

Sí (risas). No puedo decir mucho, solo que será un libro infantil que está relacionado con el miedo.

¿Qué le parece que en las ferias se dé un espacio a los libros relacionados con la salud mental?

Creo que la literatura en general, cuando funciona, es porque habla de cosas que les está pasando a la sociedad. Pero no solo un libro de no ficción como los míos. Harry Potter está lleno de aprendizajes relacionados con la salud mental y con ese chupchup de la sociedad.

No intrusismo

En su página insiste mucho en que usted no es un psicólogo, pero tiene una clínica. ¿Cómo ve su papel el sector de la psicología?

Los psicólogos me quieren mucho, me tratan muy bien porque yo no he intentado nunca suplantar lo que hacen y es algo que he tenido muy claro desde un principio. Solo soy un idiota que cuenta su historia y de eso ha hecho negocio. Y cuando empecé a ofrecer cursos, contraté psicólogos para dar clases, de la misma manera que cuando me monté la clínica, busqué un equipo de psicología y psiquiatría que estuvieran de acuerdo con la manera en la que yo estaba expresando lo que decía.

¿Qué piensa de la frase 'Tú puedes con todo'?

Sobrevaloradísima. No puedo con todo, es más, si pudiera, no sería capaz de saberlo porque necesito rendirme ante cosas para saber que puedo con otras. Es una afirmación superflua y superficial.