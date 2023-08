Un nuevo estudio sostiene que las matemáticas tienen un origen biológico y expresan en símbolos la estructura profunda de nuestra percepción: según esta visión, el hecho de que tantas culturas a lo largo de la historia hayan desarrollado los mismos parámetros aritméticos demuestra que las matemáticas son al mismo tiempo una creación humana y un "mecanismo" de base biológica. De esta manera, son la evidencia de que nuestra mente (que las crea) y el mundo no están separados, sino que conforman una unidad.

De acuerdo a una investigación liderada por el científico Randolph Grace, de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, la aritmética tiene un origen biológico: es una expresión en símbolos del andamiaje o estructura que sostiene nuestra percepción de la realidad. En consecuencia, las matemáticas provienen al mismo tiempo de la naturaleza fundamental y de la creatividad de la mente humana.

Aritmética en todas las cosas

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha maravillado frente a la exactitud de las formas naturales, que pueden apreciarse en el perfecto “diseño” geométrico de las hojas y otras estructuras vegetales o en la precisa configuración de un panal de abejas, entre muchos otros ejemplos. Es así que en la naturaleza subyace un orden matemático, que percibimos pero que no sabemos explicar en profundidad.

Ahora, el nuevo estudio publicado recientemente en la revista Psychological Review muestra que la aritmética tiene una raíz biológica e intenta explicar por qué: muchos ejemplos de comportamiento adaptativo en diferentes especies animales, como la navegación espacial de las abejas y otros insectos, sugieren que los organismos pueden realizar operaciones aritméticas en magnitudes representadas, como una forma primaria de efectuar ejercicios matemáticos, pero sin el agregado del simbolismo humano.

Al mismo tiempo, las sociedades humanas han creado símbolos para los números durante más de 5.500 años. Se sabe que más de 100 sistemas de notación distintos han sido utilizados por diferentes civilizaciones, como la babilónica, la egipcia, la etrusca o la maya, entre otras. Sin embargo, el punto clave es que a pesar de la gran diversidad de símbolos y culturas, todos los sistemas se basan en la suma y la multiplicación.

Un lenguaje “inventado” y natural al mismo tiempo

¿Por qué la aritmética es entonces un “lenguaje” que parece atravesar todas las diferencias históricas y socioculturales? ¿Cómo puede explicarse que, de un modo básico, los animales también la apliquen en sus decisiones cotidianas? Según un artículo publicado en The Conversation y firmado por el propio Randolph Grace, autor principal del nuevo estudio, los resultados de la investigación explican por qué la aritmética es universal y siempre “verdadera”: no se trata solamente de una invención humana, sino además de un mecanismo de raíz biológica, que evidencia el trasfondo o andamiaje profundo de la realidad física, junto al mecanismo que sustenta nuestra percepción de esta realidad.

Los científicos descubrieron un conjunto de principios o leyes que estructuran nuestra percepción del mundo, para que nuestra experiencia sea ordenada y cognitivamente manejable. Son como “anteojos de colores” que dan forma y restringen nuestra experiencia: la aritmética es precisamente la base de estos principios, y por eso es utilizada por todas las culturas humanas e incluso por los animales.

En ese sentido, las matemáticas son tanto inventadas por el ser humano en forma de un sistema de símbolos como una estructura biológica ajena a nuestra creatividad e inherente al mundo natural. La presencia de la aritmética en todos los procesos naturales y humanos sugiere que nuestra mente y el mundo no están separados, sino que son parte de una unidad, como sostienen prácticamente todas las filosofías y religiones a lo largo de la historia.

Referencia

The Psychological Scaffolding of Arithmetic. Matt Grice, Simon Kemp, Nicola J. Morton and Randolph C. Grace. Psychological Review (2023). DOI:https://doi.org/10.1037/rev0000431