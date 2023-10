Seaside Los Jameos celebraba el pasado 13 de octubre la I Jornada de Prevención del Cáncer. El hotel del grupo Seaside Collection, ubicado en Lanzarote, toma esta importante iniciativa para visibilizar el papel de la alimentación en nuestra salud, también durante nuestras vacaciones. El proyecto piloto ha estado respaldado por la prestigiosa oncóloga Dra. Elisabeth Arrojo, directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) y creadora del Centro Nacional de Prevención del Cáncer (CNPC).

Prevención del Cáncer: alimentación

El cáncer está aumentando de manera exponencial. Todo el mundo conoce algún caso cercano, tanto en gente adulta como en jóvenes. Según comentaba la Dra. Arrojo, “la dieta es el factor que más influencia tiene en la aparición del cáncer”. Su intervención se centró en la tendencia de los casos de cáncer hoy en día, y también en el papel tan importante que juega la alimentación. En cuanto a la posición de los hoteles durante las vacaciones, la Dra. Elisabeth Arrojo quiso destacar la labor de Seaside Los Jameos, que cuenta con huerto propio y colabora con empresarios locales para garantizar la calidad de sus productos.

“Los cánceres no surgen porque durante seis meses comamos mal (o durante nuestras vacaciones), sino porque desde la infancia lo hacemos”, matizaba la Dra. Arrojo, dejando ver la responsabilidad que tenemos los adultos: “el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos”.

De hecho, y recordando uno de los datos más esperanzadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Dra. Elisabeth Arrojo quiso enfatizar que “el 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir”.

La nutricionista canaria Rocío González Cuadrado fue otra de las ponentes en la I Jornada de Prevención del Cáncer. “La alimentación es uno de los pilares fundamentales de nuestra salud junto con la actividad física, el descanso y el control del estrés”, comenzaba diciendo la profesional. Partiendo de esta premisa, González Cuadrado quiso explicar la diferencia entre alimentarse y nutrirse para entender cómo de importante es la comida: “Nuestro organismo es una máquina de precisión que siempre va a tratar de resolver cualquier problema que aparezca, pero para ello debe tener las herramientas necesarias (nutrientes) para poder solucionarlo”.

Conocedora del grupo Seaside como buena canaria, la nutricionista quiso resaltar la importante apuesta de Los Jameos “por la salud de sus clientes”. En ese sentido, valora la I Jornada de Prevención del Cáncer como “una iniciativa fantástica ya que la población debe estar formada e informada para poder empoderarse en materia de salud”.

Prevención del Cáncer: estrés

No obstante, la alimentación no es el único factor que influye en nuestra salud. El estrés también tiene una relación muy directa con la aparición del cáncer. Según explicaba la Dra. Elizabeth Arrojo, “el estrés mantenido en el tiempo disminuye las hormonas saludables y sube el cortisol, que suprime nuestro sistema inmune. Es más, muchas veces sufrimos por cosas que no llegan a pasar”.

En relación con este punto, la periodista Teresa Viejo, formada en liderazgo, sensibilidad y curiosidad, centró su ponencia en el punto de vista emocional: la importancia de la actitud durante el proceso de la enfermedad y también en la prevención. “Lo más importante de la curiosidad es que siempre se liga a otra emoción positiva. Por tanto, modificando nuestro subconsciente, nuestro comportamiento, a través de un lenguaje apreciativo, podemos activar pensamientos positivos, segregando serotonina, oxitocina en nuestro cerebro”, puntualizaba la profesional. Y añadía: “Hay estudios que demuestran cómo la curiosidad aumenta hasta 5 años más la esperanza de vida”.

En esta misma línea sobre el poder que la mente tiene en nuestro día a día, participaba en la jornada el ex- piloto de motociclismo y creador del método “Incubadora Consciente”, Jorge Díaz quién hacía énfasis en cómo a través de la meditación somos capaces de llegar a controlar nuestros pensamientos y emociones.

Clausuraron la I Jornada de Prevención del Cáncer el equipo del hotel de Seaside Los Jameos - su directora, Beate Sekula, y su jefe de cocina, Vicente Rodríguez -, quienes presentaron los cambios y las propuestas de su cocina para el próximo año. “Desde el mismo viernes, tenemos diferentes ensaladas en el buffet: la de quinoa de colores, de cuscús y de perlas - con mozzarella y frutos secos -; y también el tataki de atún y la coca de verduras con crujiente de queso”, explicaba Vicente Rodríguez, quién supervisa todas las recetas del libro ‘Cocinando tu Salud’, que ha pulido junto a su co-editor, el chef Pablo Balbona.