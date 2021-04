Curbelo, sobre Mel: "Tiene la filosofía del club y encaja a la perfección"

La fortaleza de uno de los capos de nueva generación. Playoff y Pepe Mel. Eric Curbelo –28 partidos de Liga, 2.060 minutos– no renuncia a la disputa de la promoción de ascenso y renovaría esta misma tarde a José Mel Pérez. “Al ser un equipo tan joven todos queremos jugar lo máximo posible y eso nos va a dar crédito para lo que queda de temporada y aspirar a lo máximo posible”.

Rechaza que quedar por encima del CD Tenerife se conciba como un reto plausible en la caseta. Pasan del ogro del Teide. “Me da igual que dar más arriba o abajo del Tenerife. Es algo que no me preocupa, quiero quedar entre los seis primeros para pelear por el ascenso. Quiero ascender y me da igual quienes estén por encima o por debajo de los equipos canarios. Incluso poder subir los dos y así jugar un derbi canario en Primera División. El objetivo es claro, los 27 puntos”.

Defiende, además, el trabajo y la aportación táctica de Mel al proyecto. Así como su valentía a la hora de apostar por jugadores de la factoría de Barranco Seco. “Por supuesto que lo renovaría. Lleva tiempo y tiene la filosofía del club de dar paso a la gente joven. Encaja a la perfección”, aportó.

La segunda parte ante el RCD Mallorca fue brillante, pero admite que faltó precisión quirúrgica para triturar al club bermellón, que se marchó vivo del Gran Canaria (1-1): “Simplemente nos faltó un poco de suerte. Generamos ocasiones y nos faltó meter el segundo gol para adelantarnos ante un gran equipo. El resto de acciones fueron muy buenas y en la segunda parte aportamos mucho ritmo. Además hicimos una buena presión”.

En relación a la etiqueta de hermanitas de la caridad utilizada por el técnico Mel para cuestionar las deficiencias defensivas, Curbelo advierte que se trata de un mal grupal. “Es algo de todo el equipo. Propio del conjunto. Cuando sacábamos de lateral, todo el equipo está compacto en una esquina y surge un desajuste en el que todos llegamos tarde. Si tu marca la defiendes al cien por cien no mete gol, pero fue un fallo que se puede definir de dominó”.

La culpa, de todos

El polivalente jugador de Santa Brígida aporta su solución para frenar la sangría de goles recibidos. “Si nos arropamos bien será más fácil”. Y confirma que la UD está desatada. Llega a la fase determinante del curso –restan nueve jornadas– con sangre en los ojos. “Sí, estamos rindiendo muy bien y plantando cara a los de arriba, teniendo regularidad. Debemos sacar el máximo número de puntos posibles. Queda poco y hay que dar lo máximo. Quiero los 27 puntos”, sentenció.

Por otro lado, el satauteño habló de su compañero de faena durante tantos años. Dos piezas de moda y amenazadas por la vuelta de Aythami Artiles Oliva. Curbelo elogió a Álex Suárez, una pareja de centrales que viene fundamentada en su experiencia en Las Palmas Atlético. Se entienden de memoria. “Hace años que lo conozco desde el filial y muchas veces lo digo, nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera del campo. Nos entendemos a la perfección a la hora de jugar y eso es la base de nuestra confianza. Ismael –Athuman– y Cardona hacen un trabajo terrible y es difícil mantener la titularidad cuando entrenan tan bien. Además, ahora parece que vuelve Aythami. Todo esto eleva la competencia y es muy positivo”, comentó.

En último lugar, puso en valor la aportación psicológica de disponer de la ayuda de Jesé Rodríguez. Un líder dentro y fuera del verde. “Lo que tiene es que es muy ambicioso y tira del carro por todos. Eso hace que todos demos un poco más. Se nota ese plus y hace que mejoremos. Verlo entrenar impresiona y es una pieza importante para este equipo”.