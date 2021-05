De Mel a Juan Manuel

Se reafirma así la tesis de Miguel Ángel Ramírez de apostar de forma radical y decidida por la «continuidad». Estabilidad y experiencia en los dos principales banquillos de la factoría amarilla.

Desde el entorno de Juan Manuel Rodríguez, que finalizó el pasado domingo el curso liguero en el Juan Guedes -pero se siguen ejercitando en el nuevo Anexo hasta este lunes-, están a la espera de la propuesta del club, que llegará desde la figura de Manuel Rodríguez ‘Tonono’, responsable del área formativa y captación.

Mel suma 101 encuentros con la UD, mientras que Juan Manuel acumula 117 en Segunda B con Las Palmas Atlético -y alcanzó los 125 como entrenador del primer equipo en tres etapas-. Cabe reseñar que el isleño ya dirigió a la ‘vela chica’ en Tercera División.

‘Pedris’ y ‘Yeremis’

El descenso en la ‘era Emenike’ llegó tras facturar la entidad isleña unos cien millones de euros -2017-18-. Los traspasos de Roque Mes Quevedo (por doce ‘kilos’ al Swansea galés) y la de Jonathan Viera al Beijing Guoan (18,5) elevaron a la UD a la condición de generador récord de dividendos. Tras la pérdida de la categoría, llegó el ciclo de Toni Otero en los despachos con el segundo mayor tope salarial de Segunda (19,2 millones, septiembre del 2018).

El lateral zurdo Sergi Cardona, fijo en el filial, se ejercita con la UD y apunta a su debut en Las Gaunas

Dieciocho fichajes y un fracaso que vale de lección. Del despilfarro a la cordura. El presidente Miguel Ángel Ramírez ofreció ayer las primeras líneas maestras del nuevo proyecto, que coinciden con las avanzadas por Mel. «Se ha logrado la permanencia sin agobios (...) He escuchado que la UD competirá en un Ferrari. No debemos perder la perspectiva, la exigencia subirá desde la pausa y la calma. Queremos dar un paso al frente [lucha por el playoff] con jugadores jóvenes que atesorarán más experiencia. Competiremos con pies de plomo, la Segunda es muy traicionera. Existen muchos equipos que salen con la misiva del ascenso y terminan con sus huesos en Segunda B».

En la memoria de los dirigentes del club isleño, los casos de RCD Mallorca (2019) y Elche (2020), que conquistaron el ascenso sin una gran inversión (apenas cinco millones de tope salarial). La cantera vuelve a convertirse en la piedra angular de un proyecto que tiene en Diego Guti a un nuevo exponente -ya han debutado 23 ‘platanitos’ con Mel-. «Tenemos los casos de Pedri y Jeremi, y los dos vistieron de amarillo. Si no fuese tan importante nuestra cantera no veríamos tantos ojeadores en el Anexo. Nuestro División de Honor es campeón y el Regional C juega la fase de ascenso. Y sobre todo Las Palmas Atlético logró la permanencia con todas las dificultades posibles en contra».

Línea continuista y una religión llamada formación. «Vamos a seguir creyendo en nuestra línea, en nuestra filosofía de éxito que es la cantera. Confiamos en esos valores, es la hora de dar paso al frente». El lateral Cardona apunta al once del domingo. Un nuevo estreno que confirma el rumbo hacia la factoría de los sueños.