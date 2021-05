Falta el anuncio del presidente Miguel Ángel Ramírez. Con José Mel Pérez renovado, ya solo queda escucharlo de la voz y timbre del principal ejecutivo -programada para el martes o miércoles próximo-. El técnico de la UD pidió esta mañana "honradez" para batir al Logroñés en la última jornada -domingo, 20.00 horas en Las Gaunas-. El cuadro riojano se juega eludir el descenso y la UD cierra el curso más difícil de la historia. "Piensan que debo seguir y me enorgullece, la conexión entre el club y el entrenador es fantástica. Estamos de acuerdo en seguir juntos y estamos haciendo las cosas paso a paso. Analizando a su tiempo, muy despacio, para saber qué hay que mejorar y qué cambiar. El club tiene que cambiar en cosas y nosotros dar el 100 %, de eso nunca saldrá nada malo. Luego llegará el presidente. No veo ni un signo para no estar aquí. Todo está siendo muy positivo".

Nuevo ciclo y el modelo de juego canario. ADN tropical. Mel reclama las piezas adecuadas para plasmar el estilo combinativo de la UD. "No vale cualquier futbolista, con cualquier modelo. Tienes el ejemplo del Cádiz, le funciona de maravilla. Encaja el perfil del jugador con la idea. La UD busca su propio modelo y ya lo tiene en su historia. Hay que encajar los jugadores en ese perfil; es un proceso de empezar de cero y en la que poco a poco, hemos ido dejando nuestra firma". Recibió reiteradas muestras de agradecimiento por parte de la prensa, tras comparecer hasta 90 ocasiones en este curso. "El respeto con la prensa es mutuo". No quiere confianzas ante el Logroñés. "El partido es un partido muy complicado, amo a este deporte, hay que intentar respetarlo. Cuando vas de invitado, a nadie le gusta, no quieres estar de invitado. Me pongo en la situación de Anquela, Hidalgo...Iremos con el mejor espíritu posible, pero quiero ver gente del filial. Plasmaré una alineación seria".

Se atrevió a valorar el objetivo del próximo curso. "Helguera me lo dejó claro: 'A mí me van a apretar, te tengo que apretar a ti'. Ese momento le toca al presidente, es un momento especial para él [anunciar la renovación del técnico y el próximo objetivo]. Se lo debemos dejar a él, espero seguir. Hay que tratar de dar un paso hacia adelante, tratar de tener gente joven y canaria. Amoldarse a la forma de juego que anhelan ver los aficionados. Tratar de ser más competitivos, pero no nos han comunicado nada. Daremos un paso al frente en todo".

El futuro tiene un sitio para Raúl Fernández. "Hay conversaciones, la predisposición es magnífica. Si todo va bien, lo normal es que siga un año más. En la pretemporada será uno más, estará para competir y ganarse un puesto". Confirma que se llevará a buena representación del filial. "Juan Fernández, Coco, Diego Guti, Sergi Puig, Pol y Cardona están trabajando con nosotros esta semana y viajarán a Logroño. Pero hay que tener cuidado con las fichas del 'B', eso me merma para tratar de hacer las cosas con más libertad. No podemos perder en los despachos".

Benito y Araujo causan baja, así como la importante lista de lesionados -Fabio, Rober, Pejiño....-. "La mejor forma de honrar nuestro trabajo es ganar, Benito puede ser padre el lunes y tiene permiso. Araujo está sancionado y quiero ver gente de las categorías inferiores desde el máximo grado de competitividad".