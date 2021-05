Mel: «Me voy con la certeza de que el 5 de julio empiezo»

Pepe Mel lo tiene claro: continuará en la UD Las Palmas la próxima temporada. También lo tiene el club, que ya resolvió la cuestión la semana pasada y así se lo hicieron saber al técnico, pero la tardanza a la hora de anunciar su renovación de manera oficial ha sembrado alguna duda en las últimas horas. En cualquier caso, será Miguel Ángel Ramírez el que lo aclare en los próximos días.

“Según tengo entendido, el presidente hablará la próxima semana. Eso le corresponde a él. Lo normal es que no haya ningún problema porque estamos de acuerdo en todo, pero los tiempos los marca el club. Creo que el presidente va a dar una rueda de prensa y, por lo tanto, hará un resumen de la temporada y hablará de todo. Yo me voy a mi casa con la certeza de que el 5 de julio empiezo una nueva temporada con la UD”, declaró el madrileño a la conclusión del encuentro en Logroño.

Luego, valoró de manera positiva la victoria de su equipo en la última jornada del campeonato y las actuaciones de los filiales Sergi Cardona y Juan Fernández, titulares en Las Gaunas. “Primero, estoy muy contento por los chavales. El tema de las fichas es una pena. Había que elegir y, por lo tanto, no teníamos muchas opciones y no queríamos tener el peligro de que el partido se nos fuera por nuestra negligencia. Por eso no han podido jugar todos los que me hubieran gustado», lamentó.

«Buscamos una seña de identidad y una forma de entender el fútbol con gente canaria», asegura

«Coco –entró al campo en la segunda parte– puede ser importante, Sergi Cardona lo ha hecho muy bien y a Juan –Fernández– ya le conocíamos y es muy interesante. La verdad es que creo que puede estar con nosotros tranquilamente», agregó el técnico.

“Estoy contento con la profesionalidad de los chicos y con su esfuerzo. El partido era muy incómodo porque todos en nuestra carrera hemos vivido la situación del Logroñés –descendió tras la derrota–. Hemos venido para competir con jugadores no habituales y lo hemos hecho. Los chicos del Logroñés saben que les hemos dado fuerzas porque estaban llorando y es desagradable, pero el fútbol les compensará», comentó Mel en cuanto a la forma de plantear el partido.

Por último, se dirigió a la afición antes de irse de vacaciones. “En principio, el mensaje más importante para todas las aficiones es que ojalá estén pronto en el estadio y les escuchemos. Eso será señal de que el fútbol vuelve a ser lo que es. En cuanto a lo deportivo, que vamos a hacer todo lo posible para que estén orgullosos de nosotros, con unas señas de identidad y una forma de ver el fútbol con gente canaria, joven y un modelo de juego. Creo que este domingo se ha cumplido con ello”, sentenció el entrenador.

Sergio Ruiz

Por otra parte, Sergio Ruiz se mostró satisfecho con el triunfo. “Sabíamos que veníamos a un lugar difícil porque se jugaban mucho. Por el bien del fútbol, hemos intentado competir y ser justos. La victoria nos deja un buen sabor de boca para irnos de vacaciones”, aseguró el cántabro.

“Yo lo he vivido –el descenso– en primera persona y es duro y cuesta porque es complicado llegar a esta categoría. Les deseamos lo mejor”, añadió.