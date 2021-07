Mel y el diseño de la nueva UD: "Hay que formar una plantilla; no tener un once"

Seis amistosos, cinco victorias, una derrota, catorce goles y tres en contra. Pero por encima de la UD arrolladora del verano y de los fuegos de artificio, la obsesión de Mel pasa por conformar un ecosistema revolucionario con Raúl Navas como mimbre de oficio. "Hay que conformar una plantilla, no tener un once", aseveró el técnico amarillo tras el último amistoso ante el San Fernando en el Gran Canaria (5-0). Defiende la necesidad de ampliar la nómina de fichajes, tras las llegada de Veiga, Ferigra, Peñaranda, Óscar Pinchi, Raúl Navas y el delantero internacional albanés Sadiku. Faltan, desde el punto de vista del entrenador, un central y un mediocentro defensivo. "A Coco no lo puedo evaluar, la necesidad de ir a por un quinto central es por eso. Es un jugador interesante, pero no lo he podido examinar", realza el novelista, que cuenta con Ferigra, Navas, Álex Suárez y Eric Curbelo como marcadores centrales.