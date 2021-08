Sadiku abraza al 'Cholismo': "¿Ascender? Vamos partido a partido"

Sadiku, que realizó satisfactoriamente el reconocimiento médico en las dependencias del HPS Perpetuo Socorro durante la mañana de hoy, ya conoció a sus compañeros de vestuario y a Pepe Mel, con quien compartió la idea de ir "sin prisa" durante el transcurso del campeonato. El albanés desveló que el míster todavía no le ha pedido nada en concreto, y él llega a la Isla para "intentar dar lo mejor" de sí mismo, una frase que repitió hasta la saciedad durante la rueda de prensa de su presentación este mediodía.

El cañonero, que tendrá que batirse el cobre con Adalberto Peñaranda, Jesé Rodríguez o Rafa Mujica para encontrar un puesto en el once titular, sabe que "hay buenos delanteros" en el equipo y abrazó el deseo de que a todos les vaya bien porque eso significaría que al equipo "le va bien". Sin ponerse ningún tipo de presión antes de que arranque LaLiga (domingo 15 de agosto frente al Real Valladolid). "¿Que si quiero marcar 20 goles? Sí, pero no puedo decir esto". Primero demostrar la valía en el campo y después sacar conclusiones.

Cuestionado sobre su valía en la zona de ataque, el balcánico se definió como un delantero "que pelea todas las pelotas" y que da "su corazón por el equipo". Una descripción a la que el director deportivo del club, Luis Helguera, había hecho un preámbulo antes de dar paso a sus declaraciones: "Es un delantero que actúa como referencia arriba pero que también cuenta con movilidad en su juego".

Sobre el hecho de que Sadiku haya jugado ya en siete países distintos a lo largo de su trayectoria y en referencia al carácter que se haya podido forjar al respecto, el delantero se definió como "una especie de guerrero" que se adaptó a todos los clubes por lo que pasó, por lo que añadió que: "No creo que vaya a tener dificultad aquí en este aspecto".

Aun así, hay un pero en esa capacidad de adaptación y que él mismo confirmó tras su último paso en Bolivia. "Para mí fue un periodo difícil. Llegué y me encontré bastante bien, en la pretemporada también me encontré bien, pero caí lesionado. Me enfermé con una comida. Estuve un mes y medio parado. Luego me costó mucho la altura y no me acostumbré. Como no encajé pedí el cambio y pude salir del club (Bolivar de La Paz)", subrayó el nuevo punta amarillo.

Finalmente, cuestionado sobre la posibilidad de que sea el lanzador de penaltis de la UD, después de que en su paso por el Málaga hace dos temporadas fuera el encargado de cobrar las penas máximas y consiguiera anotar cinco tantos desde el punto de castigo de los 13 que rubricó, Sadiku quiso quitar hierro sobre esta opción. " No importa si no tiro los penaltis, en Málaga lo hacía porque los tiraba bien", sentenció con una sonrisa.