Ramírez: "Viera es el jugador que más cobra de la UD Las Palmas"

"En este minuto no tenemos necesidad de acudir al mercado, pero no lo sé...Esto es fútbol, faltan 48 horas y puede salir alguien que nadie espera. Así como puede entrar alguien que nadie espera". En relación al interés de hacerse con Ibai Gómez, exatacante del Athletic Club de Bilbao, confirmó que figura en la lista de pretensiones. "Puede entrar...Ibai es un jugador importantísimo para la UD Las Palmas; pero tenemos nuestro responsabilidad con el fair play financiero. Hay contratos con los que no podemos cumplir, ya nos gustaría tener a un jugador de esa talla. ¿Imposible? pues no lo sé, ya veremos, igual mañana te dice que acepta la oferta. A él le gustaría estar aquí, todo puede pasar. Mañana se acaba todo".

Insiste que están centrados en buscar acomodo a Cristian Cedrés, que no entra en los planes de José Mel Pérez -tiene contrato en vigor-. "Estamos en ello, hay equipos que lo quieren pero no será fácil; cabe contar con la decisión del chaval. Mañana acaba el período, tenemos 48 horas para decidir el equipo".

Sobre el marco económico de la 'operación Jonathan Viera', elude desvelar las cantidades que percibe el '21'. "Esto va una velocidad de vértigo, el fútbol nunca se detiene. Viera cobra mucho menos de lo que percibía en China. No se puede decir, nunca se desvela por parte de la entidad lo que cobra un jugador. Sí le puedo decir que es el mejor pagado de la plantilla". Su último capricho, poder fichar a David Silva, que desde el pasado sábado ya cuenta con una estatua en el Etihad de Manchester. "He hablado con él, me gustaría que se retirase aquí. ¿Con la UD en Primera? Posiblemente ya estaría aqui. Me manifestó que le gustaría acabar su carrera en la UD, es un futbolista con unas características físicas impresionantes. Valerón estuvo hasta los 41 años jugando. Silva y Viera se entenderían, con Viera se entiende cualquiera".

Sueño para 2022 y Barranco Seco Center

Ramírez analizó la nueva unidad de negocio de la UD, con la creación de UD Las Palmas Creative y la ampliación de Barranco Seco con los 36 millones que invierte el fondo CVC a través de LaLiga. "Básicamente queremos entrar en un nuevo negocio en el sector turístico, dedicado al sector del deporte, concretamente al fútbol. Hay mucha oferta de sol y playa, pero si quieren venir equipos extranjeros para hacer la pretemporada, porque contamos con el mejor clima del mundo, es necesario invertir en este línea. ¿Centro de alto rendimiento? Llámelo como quiera, se trata de ampliar Barranco Seco en cinco campos más y hacer un hotel de 120 habitaciones. Así como tener un restaurante temático de la UD, salones para conferencias...Darle una impronta turística, pero dedicado de forma profesional al mundo del fútbol".

Para 2022, confía en besar el ascenso. "Mi sueño es volver a Primera. En lo personal, tener salud; que todos la tengan. En relación a mis temas con los tribunales, ya llegará y acreditaremos nuestra inocencia".