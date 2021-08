Pejiño, blindado hasta 2024 y rescisión de Cristian Cedrés

Desechado el sueño de Ibai Gómez, como ya apuntó este medio el pasado jueves, la entidad amarilla se centró en soltar lastre y poner fin al vínculo contractual de Cristian Cedrés -que se estiraba hasta junio de 2023-. Con 28 duelos de amarillo, el realizador en el Heliodoro Rodríguez López rechazó salir cedido bajo unos cómodos parámetros económicos que le brindó el club isleño. Con un destino cerrado en la 1ª RFEF, la UD se hacía cargo de todos los costes y Cedrés percibía todo su contrato, pero el atacante ha priorizado por obtener la carta de libertad. De esta manera, el plantel de José Mel Pérez se queda con 24 licencias profesionales. Queda una ficha libre, con el objetivo de dar minutos a rostros de la factoría de Barranco Seco como Alberto Moleiro, Ale García, Clau Mendes o el marcador central Saúl Coco.

Velar por la progresión de Coco, Ale García, Moleiro y Clau Mendes, otra de las claves

Sin ofertas por un rostro de la primera plantilla, la entidad grancanaria se retiró de la puja del mercado a primera hora de la tarde tras rescindir a Cedrés. Todo un acontecimiento, cuando en la última mercado de verano, se anunciaba sobre la bocina la inclusión de un ERTE a Raúl Fernández y Rivera -el pasado 5 de octubre-.

La UD fue madrugadora. Los tiempos han cambiado. Cerró su primera incorporación el 3 de junio con el alta de Unai Veiga. Luego llegaron Erick Ferigra (7 de junio), Adalberto Peñaranda (9 de julio), Raúl Navas (17 de julio), Óscar Pinchi (19 de julio), Armando Sadiku (29 de julio), Nuke Mfulu (3 de agosto) y a Jonathan Viera (23 de agosto). A la ampliación de Pejiño, cabe sumar las renovaciones de Jesé Rodríguez, Fabio y la habilidad para hacerse con los servicios en propiedad de Mujica.

En el apartado de salidas, junto a Cristian Cedrés, cabe sumar las de Javi Castellano, Dani Castellano, Aythami Artiles, Sergio Araujo -traspasado al AEK de Atenas-, Aridai Cabrera, Christian Rivera o Álex Domínguez -cedido al Ibiza-. Acabaron contrato: Edu Espiau, Ismael Athuman, Tomás Cardona -no se ejerció la ampliación del préstamo-, Jonathan Silva y Rober González.La transformación es radical, hasta el punto que solo seis jugadores del once del triunfo ante el Huesca militaban la campaña pasada -Lemos, Pejiño, Ruiz, Benito, Enzo Loiodice y Jesé-.

La postura de Mel de rechazar contrataciones de última hora se ha respetado

El fichaje es Pejiño. El presidente Miguel Ángel Ramírez relataba lo acontecido en el cierre de mercado más plácido que se recuerde en la historia de la UD. «Hemos hecho el equipo que queríamos; las cosas han salido bien con la adquisición de Jonathan Viera. El entrenador [Mel] está contento con lo que tiene; tenemos jugadores canarios muy jóvenes. No podemos tapar su proyección. Para poner en contexto, hoy [ayer para el lector] no paró de sonar el teléfono, jugadores por los que habíamos pujado hace semanas y que ahora sí querían plegarse a nuestras propuestas. Pero han llegado tarde».

Inscripción del ‘21’

Ramírez avanza que en diciembre se pueden activar «el resto de salidas» al carecer de minutos. En relación a Pejiño, el jugador más rápido de LaLiga, advierte que en enero se «podía ir gratis». «Hemos logrado renovarle y ahora lo tendremos tres años más».

Más allá de la euforia desatada en el Gran Canaria tras batir al Huesca, el fichaje de Viera no pervierte las señas de identidad del proyecto para Ramírez. «Modestia y partido a partido. Lo primero es alcanzar los 50 puntos cuanto antes, luego veremos». 24 fichas profesionales y cuatro ‘platanitos’, el arsenal del novelista Mel. Con un tope salarial de ocho millones, ayer se inscribió al ‘21’. «No se asciende en agosto», razonó el entrenador tras la primera victoria. El domingo, aguarda una plaza maldita como Anduva. De los despachos al verde. El bólido de Viera pone rumbo al infierno rojillo.