‘Hermanos’ con un mismo escudo y sangre amarilla

Maravilló en la Supercopa de Europa ante el Chelsea en Windsor Park y la selección sub 21 de De la Fuente se le quedó diminuta. Producto de La Feria, Emery lo pulió hacia la gloria, igual que hizo con Vitolo en el Sevilla y con el que besó tres Ligas Europa (2013, 2014 y 2015).

«Desde pequeño acudía con mi padre al Gran Canaria, jugar en ese estadio es un sueño (...) Lloré como el que más con el gol de Araujo del ascenso a Primera el 21-J [2015]», valoró a este medio en julio. Con trece años dejó la UD y viajó a la Ciudad Deportiva del Villarreal tras desechar una propuesta del FC Barcelona. Su fichaje por el Submarino Amarillo, por el que deleitaron Antonio Guayre o Ángel López, se consumó el 22 de junio de 2017. Su excelente papel en el Campeonato de España Cadete y a las órdenes de Clavijo despertaron el radar de los agentes. Canarias se hizo con la plata en La Salud (Tenerife) y Yeremy voló del Anexo. Era un fijo en la selección nacional sub 16. No había manera de esconder la evidencia. El águila milenaria fue quemando etapas.

Esculpió su registro explosivo y la capacidad de clonarse en el área rival en el Barrio Atlántico y AD Huracán. Nunca renuncia de sus raíces.

Suso Ruano, exfutbolista de la UD, Vecindario o Santa Brígida, dirigió a este terremoto en el Cadete C de Las Palmas. «Destacó por su personalidad; la habilidad se presupone. Pero el espíritu ganador es genuino, no viene de serie. Era infinitamente superior a los rivales, siempre quería ganar. Me abroncó por no liderar la tabla de minutos. Le dije: ‘Tengo que rotar».Siendo de primer año, deleitó en el Preferente: «Lo meto en la categoría de Pedri. Responden a la máxima exigencia, con una precisión impresionante. Solo tienen 18 años. No es normal». Su padre Chiqui alucina con el serial de conquistas. Campeón de la UEFA y ahora a la Roja. «No tengo palabras; es un currante nato». Arde la emoción de una familia humilde. La gloria es para su madre Arminda y Evelyn, su hermana.

45 duelos con el Villarreal y ocho dianas. De La Feria a Tegueste. Pedri -56 partidos con el Barça y diez con España- viene de un verano maratoniano. Semifinales en Wembley y plata en los Juegos de Tokio tras caer en la trampa de Brasil en la prórroga. Se reencuentra su hermano del alma en la Liga de las Naciones. Los caprichos del balón, un pelotazo les separó de la preparación del Mundial juvenil del 2019. «Fue un golpe durísimo, tenían los dos mucha ilusión de jugar juntos», aseveró Gordo, el seleccionador de aquella camada. Los tantos de Yeremy con la sub 21 y su meteórica actuación en el Wanda despertó el alma de Luis Enrique. Un kamikaze con los diamantes. «No olviden que tenemos a Pedri, y que ha despertado con solo 18 años», valoró tras perder ante Italia en Wembley en la búsqueda de la final de la Eurocopa. Un pelotazo, el llanto de Wembley y el valor formativo de Las Palmas. El infante de Tegueste deja 17 ‘kilos’ en las arcas. Computó 37 duelos con la UD, la carpintería del talento.