UD Las Palmas - Fuenlabrada: Kirian y los vengadores

El novelista José Mel Pérez, en su mejor momento como técnico amarillo, busca los 26 puntos que le devuelvan la tercera posición, usurpada por el CD Tenerife tras su exhibición ante el Burgos. A la ausencias del genio Viera, se suma las de Nuke Mfulu, así como la de Adalberto Peñaranda. Enzo Loiodice y Jesé Rodríguez -retirados por precaución en el Reale Arena- están listos para la batalla.

Sergio Ruiz conforma la principal novedad en la relación de citados. El centrocampista cántabro, 52 días después, vuelve a la acción tras superar una lesión en el pie. El calvario de la fisura. Ayer, el timonero completó de forma íntegra la sesión en Barranco Seco y vuelve al ruedo ocho jornadas después. Lo hace en el tramo final de su cesión -debe regresar a mitad de diciembre al Charlotte Football Club del técnico grancanario Miguel Ángel Ramírez- y con muchas incónitas en el horizonte. ¿Seguirá de amarillo en enero? ¿Cabe la opción de retenerlo si la UD late en la zona noble de la clasificación?

En la versión más democrática de Las Palmas, en el revolucionario orden táctico de Mel, no hay suplentes ni titulares. Son un iceberg de caviar. Duros como el cemento. Trituren la semántica de la ‘segunda línea’. Kirian Rodríguez y Fabio González piden paso. Reclaman su cuota de gloria. El mediapunta tinerfeño estuvo brillante ante la Real Sociedad B en el Reale. Liberado, con Nuke y Enzo de guardaespaldas, evocó a su grandísima actuación ante el Sporting en el Gran Canaria (29 de noviembre de 2020). Por fin, casi un año después, Kirian se centra en el deleite. En superar líneas defensivas y combinar con Jesé. El 0-1 en San Sebastián fue un Veládez, una obra antológica. El centro de Cardona llegó precedido de un combinación magistral con Benito, Jesé y Kirian. La dejó pasar Clemente y el toque de Jey-M fue prodigioso. 334 días después, el ‘20’ de la UD se acercó al Dios ‘21’.

A la sinfonía de la ‘K’, cabe añadir la destreza de Fabio. Lo hace todo bien. Cumple en las facetas oscuras, míster silencio. Se sumará a Enzo Loiodice en la medular, con Pejiño y Benito en las bandas.

La defensa no se toca y Eric Curbelo firme los cien partidos con la UD. El centenario de las palmeras de chocolate. El satauteño está en el mejor momento de su carrera. En relación al Fuenlabrada, Pedro León -cuatro goles en 1.030 minutos- es el director de orquesta. Con el eterno Juanma Marrero de capitán, Zozulya es el rostro del terror.

Con siete bajas -Dago, Jano, Timité, Sotillos, Mula, Konaté y Kante-, Oltra (160 duelos con el Tenerife) busca escapar del caos. Suman dos puntos de los últimos doce en litigio. La partitura de Mel, por su parte, es despiadada de local. No sucumbe desde mayo.

Peligro, vuelve Oltra: tres victorias en Siete Palmas

Pánico en el Gran Canaria, José Luis Oltra anda suelto. El preparador valenciano del Fuenlabrada se ha medido a la UD Las Palmas en trece ocasiones.En el recinto de Siete Palmas, computa tres victorias, dirigiendo al Ciudad de Murcia (0-1, 2007), CD Tenerife (0-1, 2008) y Deportivo de La Coruña (0-1, 2011). Pero es más, nunca ha perdido en la Isla: tres empates completan su expediente ante los amarillos de visitante. Hoy busca la cuarta victoria ante la UD en el partenón, todo un hito. Ayer, estuvo diplomático y aplaudió la labor de Mel en Las Palmas. «Del rival me preocupa todo. Juega muy bien al fútbol, es equilibrado. Es de los que más ataca, de los que más remata, de los que más pases da en el ultimo tercio. Pero también de los que más recupera en campo rival, de los que más alto defiende (...) No es que escuchando estos, piensen: ‘pues no volamos’. Son datos de los especialistas. Tienen un entrenador que es un referente, maneja bien los grupos y tiene muchísima experiencia. Hace mejores a sus equipos», dijo ayer del máximo preparador amarillo. | P. C.