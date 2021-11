La UD de Mel late al ritmo del equipo del ascenso del ‘21-J’

Al ritmo de la sintonía mágica del 21-J de 2015. Guarismos de ascenso para la UD más coral: 26 puntos tras catorce jornadas. Con el micrófono para Jey-M, melodías de pólvora y un escudo barnizado desde el compromiso. El delantero y capitán de la UD Jesé Rodríguez Ruiz contabiliza seis goles y cuatro asistencias. Versión arrolladora del pichichi amarillo y el gran opositor al régimen de Umar Sadiq por la corona de jugador más resolutivo de la categoría de plata -el ejecutor del Almería lleva siete dianas y cinco asistencias-.

‘JR-10’ firmó tres tantos en los últimos 100’ de la competición ante Real Sociedad B y Fuenlabrada. Desde 2013, el ‘Bichito’ de La Feria no superaba la barrera de cinco dianas en un mismo curso. En aquella 2012-13, con el Madrid Castilla, alcanzó 22 goles en Segunda y pulverizó el récord de Butragueño como pichichi histórico del filial merengue. Vuelve la versión más diabólica de un mimbre con 24 lanzamientos en 914’. Ve puerta cada 152 minutos.

Mañana, visita al Carlos Tartiere ante un Real Oviedo (17.15 horas, Movistar LaLiga) que sucumbió en el 94’ ante la SD Eibar en Ipurúa (1-0). Precisamente, el cuadro armero se apropió de la segunda plaza de la tabla. Con Jesé de dulce, acontece la explosión de la segunda línea. Kirian Rodríguez, Benito Ramírez, Fabio, Óscar Clemente, Loiodice, Eric Curbelo, Cardona, Álvaro Lemos y Navas, confirman la rebelión de los vengadores. En el fondo de armario, aguardaba un arma de destrucción masiva. Rumbo al cielo del balón con el segundo mejor guarismo en la jornada catorce de este siglo (26 unidades). Nadie puede con esta partitura, que maravilla sin pesos pesados de la categoría de Jonathan Viera, Pejiño, Adalberto Peñaranda y Nuke Mfulu.

La UD de José Mel Pérez, 26 puntos y 21 goles, pone la directa tras tumbar al ‘Fuenla’ y conquistar la tercera victoria consecutiva -un escenario que no se daba desde el pasado enero cuando los isleños domaron a RCD Espanyol, Mallorca y CD Leganés-.

Con seis triunfos y dos empates en el Partenón de Siete Palmas, el cuadro amarillo computa 20 unidades de local. Ya es el mejor registro de LaLiga -bate al Rayo que alcanza los 16 en Primera-.

Los 26 puntos de Mel tras el primer tercio del curso son el segundo mejor registro del siglo, solo superados por los 29 de Paco Herrera en la 2014-15. Cabe recordar que en la 1999-00, con Sergio Kresic en el banquillo, la UD subió como campeón. En la 14ª jornada liguera, aquel plantel amarillo contabilizaba 25 unidades, uno menos que en la actualidad. En la 2002-03, con Uribe de técnico, la UD acumulaba 16 puntos en el punto kilométrico actual. Y en la 2003-04, contaban con 17 por los 16 de la 2006-07. El dato más pobre llegó en la 2007-08: nueve. A las órdenes de Juan Manuel Rodríguez, en la 2008-09, se contaba con quince puntos. Con Paco Jémez, en la edición liguera 2010-11, se logró el récord de goles desde 1999 con 25. Reseñar los 23 de Sergio Lobera en la 2013-14 y la por ahora inalcanzable de 29 de Paco Herrera en el curso del ‘21-J’.

En la citada 2014-15, Sergio Araujo ya contaba con nueve goles, por los seis que lleva Jesé Rodríguez.El argentino acabó la temporada con 25 y la inmortalidad de tumbar al Zaragoza -próximo rival en Siete Palmas- en el 2-0 de la vuelta de la final del playoff.

La UD encadena siete jornadas en puestos de promoción de ascenso -desde la octava jornada tras golear al Cartagena el pasado 3 de octubre en el Gran Canaria-. Un mes en las alturas. Si los isleños mantienen este ritmo puntuativo, finalizarían el campeonato con 78. Leganés (73), Almería (73), Girona (71) y Rayo (67) se colaron en el último playoff por debajo de la cifra de los 78. Es más, fue el bloque de Iraola el que besó el ascenso sin llegar a los 70. En la 2019-20, el Huesca ascendió como campeón con 70 unidades en el zurrón.

La tercera plaza se vuelve a teñir de amarillo





Con cuatro puntos de renta con la séptimo clasificado -el Sporting-, la UD cierra esta 14ª jornada con la tercera posición. Se la arrebata al CD Tenerife, que ayer no pasó del empate (0-0) ante el Ibiza. Se trata de la mejor posición del conjunto de José Mel Pérez en este campeonato y en todo el ciclo ‘melista’ -que se inició el 3 de marzo del 2019-. Mañana, visita al Carlos Tartiere con el reto de conquistar la segunda victoria foránea del curso ante el Real Oviedo de Ziganda. La última victoria grancanaria en el feudo ovetense se remonta al 10 de octubre de 1984 (0-1) con un solitario tanto de José Juan Santana Farias. La formación amarilla encadena tres victorias y busca la cuarta alegría. Un serial de éxtasis que no se da desde diciembre de 2019. Las Palmas se impuso al Real Oviedo (3-1), Extremadura (0-1), Numancia (3-1) y al Elche (2-3) en el Martínez Valero. El cuadro grancanario está a cinco puntos de la primera plaza, que defiende el Almería. La segunda posición, propiedad del Eibar, está a un solo punto. El Oviedo marcha 9º con 19 unidades. | P. C.