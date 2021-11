Pedri, el chico de oro en Europa

¿Qué tienen en común Kylian Mbappé, Wayne Rooney, Leo Messi, Sergio Agüero o Joao Félix con Pedri? Pues además de ser futbolistas que todos saben lo que es ser el chico de oro en Europa. Solo un año en la élite ha consagrado a Pedri González (Tegueste, 2002) entre los mejores jugadores del mundo, pero sobre todo, como el mejor proyecto del momento. Su última distinción individual, el premio Golden Boy, entregado por el diario italiano Tuttosport y que distingue al mejor futbolista sub 21 que milita en un club europeo de máxima categoría. Otra medalla más para el exjugador de la UD Las Palmas, club que lo terminó de formar y del que salió rumbo al estrellato.

Pedri sucede en el cuadro de honor de este galardón a Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund, que se llevó el trofeo en la edición de 2020. Sin embargo, la estrella noruega no lo hizo con tanta solvencia como lo ha hecho Pedri: nunca nadie le ha sacado tanta distancia al segundo clasificado en la historia de este torneo, creado en 2003. Y es que Pedri ha superado en la votación al segundo clasificado, el inglés Jude Bellingham, del Borussia Dortmund, en 199 votos.

De los 40 periodistas que votan en representación de los diarios más ilustres de Europa, 24 de ellos situaron a Pedri en el primer lugar de su lista, otros nueve en el segundo puesto y tres en el tercero. El talento canario de Pedri manda.

La estela de Messi

El ex de la UD es el primer jugador del Barça que gana este premio tras Leo Messi en 2005. Además, se convierte en el tercer español que se hace con el cetro tras Cesc Fábregas (2006) e Isco Alarcón (2012). «Pedri demostró que merece este premio. Nuestro jurado sabe reconocer el potencial de los jóvenes y lo demuestran los ganadores del pasado. Con este galardón premiamos talento y pasión, y Pedri los tiene», declaró Xavier Jacobelli, director de Tuttosport a Efe.

La temporada pasada fue extraordinaria para Pedri, en su primer año en LaLiga Santander tras salir de la disciplina amarilla. Pronto encontró la confianza de Ronald Koeman en el Barça y despegó con creces. Sus números en su primer curso lo dicen todo: 52 encuentros de azulgrana y 10 partidos con la selección española absoluta. Con el Barça ganó la Copa del Rey, su primer título a nivel de clubes.

En la Eurocopa fue motor del conjunto de Luis Enrique Martínez para alcanzar las semifinales del torneo. Los premios individuales ahí no tardaron de llegar. Pedri fue elegido mejor jugador joven del torneo por un comité técnico donde figuraban nombres como el exjugador Esteban Cambiasso o los entrenadores Fabio Capello o David Moyes. Un hito que completó con su inclusión dentro del once ideal de la competición.

«¿Habéis visto la Eurocopa que ha hecho Pedri? Eso no se lo he visto a ningún jugador de 18 años en ninguna competición, ni a Andrés Iniesta. Cómo ha rendido, cómo ocupa los espacios, su personalidad… No he visto una cosa igual nunca. Es algo fuera de toda lógica», aseguró el seleccionador español tras caer frente a Italia en las semifinales del torneo.

Pedri González terminó la temporada en Japón. Ahí sumó seis partidos más con la selección olímpica, que alcanzó la final, aunque se tuvo que conformar con la plata tras caer ante Brasil por 2-1 en la prórroga.

El peaje: solo cuatro partidos

Puede que esa carga de partidos y llegar de nuevo a Barcelona casi sin vacaciones le haya hecho pagar un caro peaje. Esta temporada el tinerfeño solo ha podido disputar cuatro partidos por culpa de las lesiones. Es más, que Pedri vuelva a vestir la camiseta azulgrana antes de acabar el año se antoja una tarea complicada.

«Está pasando por un momento difícil por la lesión, ha tenido una pequeña complicación. La idea es intentar recuperarlo lo antes posible porque es un jugador clave, aunque lo importante después de esta segunda recaída es que se recupere al cien por cien y no vuelva a recaer», aseguró Xavi Hernández, técnico azulgrana ayer durante la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante el Benfica de la Champions League.

Palabra del ‘míster’

En esa sala de prensa, Xavi Hernández también reconoció el gran año que hizo Pedri en su debut ante el gran público. «Me alegro mucho por él, se lo merece. El rendimiento que ha dado con 17 y 18 años es extraordinario tanto en el Barça como en la selección», recalcó el flamante entrenador.

Horas más tarde fue el propio Pedri quien habló a través de sus redes sociales. «Para mí es un orgullo ser el ganador del Golden Boy 2021. Quiero agradecer a Tuttosport, a los miembros del jurado y a todos los aficionados que han estado apoyándome durante este año que para mí ha sido increíble, también al Barça, a la selección, a mi familia, a mis amigos y a la gente que me ha apoyado. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. Un abrazo», agregó el examarillos, que cumplirá 19 años el próximo jueves.

Junto a ello, una infinidad de felicitaciones: desde sus compañeros en la UD como Jonathan Viera, Alberto de la Bella, Maikel Mesa o Aythami Artiles, a algunos de la selección como Dani Olmo o Ferran Torres, para acabar con compañeros de su club como Ronald Araujo o Eric García para acabar con una leyenda del Barça como Patrick Kluivert.